2023. szeptember 26-án délelőtt nagy készülődésre érkeztünk a Béke városrész egyik óvodájába, a Bóbitába. Városunk legnagyobb lakótelepén elhelyezkedő önkormányzati fenntartású, száz férőhelyes nevelőintézményében négy csoportban jelenleg nyolcvanhárom kisgyerek jár.

Az átadó ünnepségen elsőként Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója köszöntötte a vendégeket. Mint elmondta, amikor a 2019/2020-as nevelési évben végigjárta a fenntartó képviselőjével az óvodákat, már akkor megállapítást nyert, hogy a Bóbita óvoda van műszakilag a legrosszabb helyzetben. A gyermekmosdókban állandóak voltak a dugulások, majd később a tető is több helyen beázott. A felújítási folyamat során bekapcsolódó Kelemen Miklós kivitelező megállapította, hogy az intézmény lefolyórendszere teljesen szétkorhadt. Az első mosdó felújítását az Alba Centrummal közös gyűjtésből finanszírozták, majd a második csoport mosdóját a jótékonysági est bevételéből fedezték. Ekkor kapcsolódott be a folyamatba Illyés Tibor és vállalkozása, aki segítségével – csak az anyagköltséget kellett intézményi finanszírozásból megoldani – rendbe hozták a harmadik mosdóhelységet is. Az utolsó, negyedik mosdó renoválásában már segített az önkormányzat is, ugyanakkor a nagyvonalú vállalkozó itt is támogatásként ajánlotta fel értékes szakmunkáját. Szintén az önkormányzat segített a tetőszigetelés elkészülésében is. Gyenes Józsefné kiemelte, hogy most már apró kivételektől eltekintve biztonságos az óvoda, és nagyon köszöni minden közreműködő segítségét, amelynek eredményeként megóvták az óvodát a beázás okozta penészesedés következményétől, és nem kellett a gyerekekkel másik intézménybe költözni.