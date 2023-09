A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet arról számolt be, hogy a közelmúltban intézményükbe látogatott a Belügyi Nyugdíjasok Pest Megyei Egyesületének ötvenhat tagja. A vendégeket a Pálhalmai parancsnoki épületben fogadták, ahol látványos prezentációval egybekötött, széleskörű tájékoztatást kaptak a büntetés-végrehajtási intézet szakmai feladatairól. A bemutató végén lehetőség volt interaktív módon megbeszélni az esetlegesen felmerülő kérdéseket is. A személyi állomány részére kialakított és fenntartott kondicionáló terem és a szauna megtekintése után a kutyavezetők izgalmas bemutatója következett, ami lenyűgözte a jelenlévőket. Jutalomként hatalmas tapssal örvendeztették meg kollégáikat és négylábú munkatársaikat. A mélykúti objektum megtekintésével látogatóik betekintést nyerhettek az objektum működésébe is, ami meghatározó élmény volt a résztvevők szerint. A nap végén fáradtan, de új élményekkel gazdagodva, jó hangulatban búcsúztak el és köszönték meg a lehetőséget, amely lehetővé tette számukra, hogy betekinthessenek az intézet életébe és megismerhessék ezt a nem mindennapi hivatást.