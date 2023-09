Az eseményt a térség országgyűlési képviselője, dr. Mészáros Lajos is megtisztelte. Elsőként a Swingsome zenei formáció előadását hallgathatták meg a résztvevők. Majd a Polgári Nap megnyitója során Terekiné Rendes Éva köszöntőjét követően Stermeczki András evangélikus lelkész osztotta meg gondolatait, aki a rendezvény jelentősége kapcsán elmondta, hogy a polgári gondolkodás egy olyan közös építkezés, amely történhet akár település szinten, de még inkább fontos, hogy lélekben gazdagítsa a résztvevőket.

Elsőként Stermeczki András lelkész osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel

Fotó: Laczkó Izabella

A hitéleti képviselő szavait követően „Összeomlás és újrakezdés – Hogyan tovább Dunaferr?” címmel – Samók Dávid közgazdásszal, korábbi miniszteri és parlamenti tanácsadóval Pribil Sándor beszélgetett. A vasmű működése kapcsán a közgazdász az iparág rövid történeti áttekintésével kezdte. Összehasonlítóan beszélt ózdi, diósgyőri és a dunaújvárosi kohászati kombinátok történetéről, kiemelve, hogy mindhárom gyár más utat járt be. Így a dunaújvárosi jelentősen túlhaladta az iparág másik két hazai képviselőjét, eljutott 2019-ig és profitabilitást tudott termelni. Azonban az olcsó kőszén és földgáz beszerzési forrásainak veszélybe kerülésével együtt az ukrán – illetve átláthatatlan – tulajdonosi kör stratégiájának megvalósítása is megbicsaklott. A közgazdász hangsúlyozta, hogy a vasmű megmentése – a történeti áttekintés tükrében is – a magyar állam valódi sikertörténete.

Samók Dávid közgazdásszal, korábbi miniszteri és parlamenti tanácsadó

Fotó: Laczkó Izabella

A fejlődési irányokról Samók Dávid kifejtette, hogy egyértelműen kultúra váltás fog következni a gyár életében a vállalat teljesítőképességének növelése érdekében mindenképpen hatékonyság növelésre, ebből következően technológia váltásra van szükség. Az új tulajdonossal (Liberty Steel Group) új zászló érkezik, amely a vasművet biztosan integrálni szeretné majd saját globális vállalatában. Mint ahogy az elmúlt hét eseményeiből is látszik nem foszilis alapú kohók irányában mozdulnak el, hanem elektromos ívkemence fog érkezni. Erről részletesen itt olvashat!

Ehhez kapcsolódóan utalt Samók a kormány keleti nyitás stratégiájára, amely a Liberty Steel Group és a kínai CISDI Engineering Co. új partneri megállapodását tekintve is beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

A közgazdász rávilágított, hogy mivel a Dunaferr a szénalapú acélgyártásról az elektromos ívkemencés technológiára tér át ezért – minden lehetőséget számba véve – az is feladat lesz a következőkben, hogy a gyár saját energiatermelő lehetőségek felé forduljon, amelyek közül ő a geotermikus energiában látja a megoldást. Utolsó kérdésként Pribil Sándor azt fogalmazta meg, vajon a technológiaváltás a városnak közvetlenül is lehet-e hasznos? A szakember válaszában kifejtette, hogy a technológia adott hozzá, az együttműködés a városvezetés szándékán múlik. Azt azonban egyértelműen biztosnak nevezte, hogy a városvezetés inkasszálási kísérletei az együttműködési folyamat pozitívba fordulásához nem tettek hozzá.

A témához dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is hozzászólt és saját tapasztalatait osztotta meg a közönséggel.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő saját tapasztalatait osztotta meg a közönséggel

Fotó: Laczkó Izabella

A kiemelt nyílt programon Csókay András, a nemzetközi hírű magyar idegsebész előadását hallgathatták meg az érdeklődők, amelynek címe: Jézussal és a Szűzanyával a tudományban. A program során a főorvos beszélgető partnere Fodor Endre újságíró, egyetemi oktató volt. Csókay doktor egy nagyon karizmatikus ember, előadásában is közvetlen és szimpatikus benyomást keltett a résztvevőkben. Beszélt arról, hogy az imádságnak mennyire jelentős szerepe van az életében és nem kell hozzá feltétlenül patetikus körülmény, ő maga a műtőben is imádkozik.

Dr. Csókay András a hit gyógyító erejéről is beszélt

Fotó: Laczkó Izabella

Megosztotta a hallgatósággal a megtisztulásának történetét, ugyanis 25 éve tért vissza gyermekkora hitéhez, egy nagyon erős misztikus élmény hatására. De feltárta a közönség előtt, a megtérését megelőző csúcsbűnét, amikor tanácsot adott egy abortusz elvégzésére. Pedig a világ legnagyobb problémája véleménye szerint a gyerekgyilkosság, a napi 120 ezer abortusz elvégzésével.

Életének meghatározó tragédiájáról is beszámolt, 10 éves kisfia tragikus haláláról. De szóba került a legismertebb, vezetésével végzett beavatkozás sorozat a sziámi ikerpár szétválasztása, amikor több Isteni csodának is tanúi voltak a résztvevők. Hangsúlyozta meggyőződését, miszerint az orvos kezel, Isten gyógyít. Végül kitért az új kihívásokra, novemberben újra Nigériába készül a missziós orvos csapattal.