A tizenhat európai ország kezdeményezésére létrejött világnaphoz kapcsolódóan az Országos Mentőszolgálat az egyszerű életmentő beavatkozások fontosságára hívja fel a figyelmet. A mentősök évente több tízezer olyan esettel találkoznak, ahol a beteg élete az elsősegélynyújtók bátorságán és talpraesettségén múlhat. Ilyen az erős vérzéssel járó sérülés, egy félrenyelt falat okozta fulladás, vagy egy újraélesztés is. Egyes esetekben, például erős mellkasi fájdalomnál a gyors mentőhívás a legfontosabb, mivel szívinfarktus esetén a legkisebb időveszteség is végzetes lehet. A sokak által használt ingyenes Életmentő applikáció nem csak a gyors segélyhívásban segít, hanem hasznos elsősegély ismereteket is tartalmaz, ezért a letöltését a szakemberek mindenki számára ajánlják.

Az Elsősegélynyújtás fontossága

A hatékony elsősegélynyújtás életet menthet, ennek ellenére a hazai lakosság alig 1%-a járatos az életmentő beavatkozások terén. Az esetek nagy részében, ilyen például egy hirtelen szívhalál, vagy eszméletlenség, illetve súlyos sérülés esetén, az első percekben végzett beavatkozásoknak életmentő jelentősége van. A mentőellátás sikerességét alapvetően befolyásolja az, hogy történt-e elsősegélynyújtói beavatkozás. A szakemberek ezért járják az országot és különböző előadásokat és tréningeket tartanak az elsősegélynyújtás fontosságáról. Ezek célja az, hogy akár egy alsó tagozatos diák is képes lehet egy baleset, vagy rosszullét felismerésére, ebből kifolyólag a minél pontosabb segélyhívásra, valamint a konkrét segélynyújtói tevékenység elvégzésére. Tizenhat európai ország vöröskereszt szervezetének 2000-es kezdeményezésére ezért rendezik meg az elsősegélynyújtás világnapját. Így szeretnék ugyanis ráirányítani a figyelmet arra, hogy kívánatos lenne az elsősegélynyújtás minél szélesebb körű ismerete a laikusok körében. Valójában mindenkinek meg kellene tanulnia az elsősegélynyújtás alapelemeit, de legalább azt el kell érni, hogy egy közösségben, például a munkahelyeken, és iskolákban, legyen valaki, aki elsősegélyt tud nyújtani az orvos megérkezéséig. Rendelet írja elő, hogy minden munkahelyen, minden műszakban elsősegélynyújtó felszerelést és elsősegély nyújtására kiképzett személyt kell biztosítani. Magyarországon lakosságnak csak csekély hányada rendelkezik ilyen ismeretekkel. A többség attól fél, ha segíteni próbál, akkor több kárt okoz, mint ha nem csinál semmit, így évente sokan halnak meg az elsősegély elmaradása miatt. Fontos megjegyezni, hogy naponta hetven magyar ember szenved hirtelen szívhalált, amikor négy perc áll rendelkezésre, hogy a megállt keringést újra lehessen indítani. Ebben az esetben egy gyors elsősegélynyújtás 10-12 ember életének megmentését jelentheti naponta. A Magyar Vöröskereszt az elsősegélynyújtás hatékonyabb és szakszerűbb működése érdekében már évek óta sikeres tanfolyamokat szervez munkahelyeken, lakóterületeken, iskolákban és már óvodákban is. A kistelepüléseken pedig megpróbálnak olyan önkénteseket toborozni, akik hajlandók megtanulni az egészségügyi segítségnyújtás alapjait, és akik a szakszerű orvosi segítség megérkezéséig, a bajba jutottakat el tudják látni.

Az elsősegélynyújtás

Olyan célirányos beavatkozás, amelyet hirtelen egészségkárosodás, vagy baleset esetén, a szakszerű segítség kiérkezése előtt, bárki elvégezhet a bajba jutott személy állapotának javításáért. Az elsősegélynyújtást minden esetben meg kell kezdeni, kivéve, ha a sérült halála nyilvánvaló, vagy az orvosok, illetve a mentősök már megérkeztek a helyszínre. A legfontosabb, a sérült további károsodásának a megakadályozása, erre kell törekedni elsősegélynyújtás esetén. Az elsősegélynyújtás nem csupán erkölcsi kötelesség, erre jogszabály is kötelez.

Nemzetközi szinten az elsősegélynyújtásnak több szimbóluma terjedt el, ilyen a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold, vagy a hatágú kék Konstantin kereszt, vagy a fehér kereszt zöld alapon.

Magyarország alaptörvénye az XX. cikk (1) bekezdésében előírja, hogy „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.” Az állampolgári jog érvényesülését többek között az egészségügyi ellátás megszervezésével biztosítja az állam. Az egészségügyi ellátáshoz hozzá tartozik az elsősegélynyújtás oktatása, amely szükség esetén a segítőkész állampolgárok szakszerűbb beavatkozását teszi lehetővé. A közúti elsősegélynyújtás, amelynek anyagából eredményes vizsga letétele a gépjárművezetői engedély kiadásának egyik feltétele.

Teendők vészhelyzetben

Ilyen esetben akár egyedül, akár többen vagyunk az ellátandó személlyel, a következő öt lépést kell sorrendben végrehajtani. Az első azonnali teendő, az ellátandó biztonságba helyezése, újraélesztése, és a vérzéscsillapítása. Második a segélyhívás, amelynek tartalmaznia kell a legfontosabb információkat. Harmadik lépésként az ellátandót szakszerűen kell elhelyezni, és értesíteni kell a hozzátartozóit, ha ez lehetséges. Negyedik lépésként az ellátandót átveszik a mentősök és végezetül - ötödik lépésként - szükség esetén mindez orvosi ellátással és a kórházi ápolással fejeződik be.

Ezt így leírni, nagyon könnyű, de „élesben” már nem ilyen egyszerű, mert az átlagember ilyenre esetekre nincs felkészülve, még ha rendelkezik is ilyen ismeretekkel. Nagyon fontos szabály, hogy megszólítható-e az ellátandó személy, megérti-e amit kérdezünk tőle, van-e légzése és szívműködése. Ezért nagyon fontos ez a nap, mert ez rólunk szól, ugyanis bármikor kerülhetünk olyan szituációba, hogy mások segítségére leszünk utalva.