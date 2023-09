Panda Krisztián, a fórumot vezető tanyagondnok jelenleg még a vizsgái előtt áll, de imponálóan eltökélt szakember. 15 éve él a településen, majd 30 évet töltött az egészségügyben, részben az Országos Mentőszolgálatnál rohamkocsin, illetve a veszprémi felnőtt és gyermek sürgősségi orvosi ügyelet illetve a várpalotai sürgősségi orvosi ügyelet vezetőjeként. A kulcsi tanyagondnoki szolgálat alapértékeiről tájékoztatva egyebek mellett a következőket mondta el a fórumon:

– A tanyagondnoki szolgálat értékei alapvetően erkölcsiek, ez azt is jelenti, hogy érvényesülésüket nem lehet kikényszeríteni sem országosan, sem helyi rendeletekkel, vagyis személy- és közösségfüggő. Nagyban függ a szolgálat működtetőjétől, a polgármestertől, intézményvezetőtől, jegyzőtől, képviselő-testülettől, és nem utolsósorban a falutól. A falu szíve a tanyagondnok, eme szolgálat mindenkinek az érdeke, hogy jól működjön, még annak is, aki egyelőre nem szorul rá, ám egyszer majd ő is rászorulhat.

Külön értékként fogalmazható meg a szolgálat szakmai tartalmának helyi kidolgozása. Annak tudomásulvétele, hogy nincs a szakmai programnak „központi mintája” a tanyagondnok munkaköri leírásának elkészítéséhez, mert a helyi sajátosságok megjelenítése a cél a szolgálat működésében.

Érték a segítségnyújtás kiszámíthatósága és megbízhatósága, elidegenedő világunkban, amikor a személyes segítségnyújtás felértékelődik. Érték a helyi tudás a hely- és emberismeret megbecsülése, az iskolázottság kizárólagos magasztalása helyett az emberség és a rátermettség.

Érték az, hogy a tanyagondnok munkája során nem lehet személyválogató, nem lehet részrehajló, hanem saját felelősségére az előrébb való, a fontosabb, a méltányosabb kérést teljesíti. Érték, hogy a tanyabusszal a szolgálat ellátásával, szervezésével, kitágítja a faluhoz kötött, onnan nem könnyen kimozdulók mozgásterét, világát. A faluban mindenkinek éreznie kell, hogy a busz a falué, és működése a falu egészének javát szolgálja.

Végül a több esztendőn át jól működő szolgálat esetében előbb-utóbb új értékként jelenhet meg, hogy akarva akaratlan, tudatosan vagy nem, de a szolgálat a faluban az emberek közötti szolidaritás, egymásra figyelés, egymásért felelősséget vállaló magatartás generálója is lehet – fejtette ki Panda Krisztián.

Jobb Gyula polgármester a következőket fűzte hozzá a beszámolóhoz:

– A településvezetés számára soha nem csupán egy egyszerű költségsor volt a szociálisan rászoruló lakótársaink megsegítése, a munkatársaim, civil kezdeményezések és magam is sokszor akár személyesen is segítettünk. Ha kellett, fát vágtunk, begyújtottunk, ebédet vittünk. Ebben és sok más hasonlóan fontos feladatban tud a tanyagondnok tervszerűen segítséget nyújtani. Egyértelműen azt gondolom, hogy nagy szükség van a tanyagondnok munkájára Kulcson. Krisztián személyisége és egészségügyi tapasztalatai tökéletesek az ilyen jellegű munka, vagy inkább szolgálat – a szó legnemesebb értelmében – magas szintű elvégzéséhez, ezért mindenben segítem majd a munkáját – hangsúlyozta a polgármester.