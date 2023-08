Hagyományos rendezvényről beszélhetünk már, amikor egyrészt a horgászverseny és a snecifogó bajnokság keretében a pecázás szerelmesei mérhetik össze ügyességüket (no és persze szerencséjüket). A felnőttek horgászversenyére 8 órakor lesz a regisztrálás, aztán fél 9-ig lehet a kisorsolt helyeket elfoglalni. Az alapozó etetést 9:50 és 10 óra között tervezik, majd 10 órától egészen 14 óráig lehet minél több zsákmányra szert tenni. A snecifogó bajnokságra 8 és negyed 10 között lehet regisztrálni, a helyek elfoglalása fél 10 és 10 óra között lesz, majd 10 és 11 óra között zajlik a verseny. Az eredményhirdetés mindkét esetben 15 órától várható.

Mindeközben a parton a bográcsok alá gyújthatnak azok a családi-baráti társaságok, akik beneveznek a halászléfőző versenyre (erre előzetesen jelentkezhettek az érdeklődők, de a helyszínen is van mód még csatlakozni a gasztronómiai kavalkádhoz). A zsűri 12 és 13 óra között fogja értékelni a minden bizonnyal ízletesebbnél ízletesebb halászleveket, majd 14 órától megtudhatjuk, hogy kik készítik a legfinomabbakat. A rendezvény során lesz sárkányhajózás, arcfestés és ugrálóvár is, valamint 19 órától az egyik tehetségkutató tévéműsorban is szereplő Beretka Ádám készül akusztikus koncerttel. A napot retro diszkóval zárják majd.