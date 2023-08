A nyár megkerülhetetlen slágere a friss paradicsom. E zöldségféléből világszerte közel 10 ezer fajtát tartanak számon és az utóbbi évtizedben hazánkban is szépen nőtt a fajtaválaszték, a vásárlók pedig egyre tudatosabban keresik a különböző íz-, forma-, színvilágú paradicsomokat. A szezonnak megfelelően a helyi piacon is bőséges kínálatból válogathatunk. Az átlagár 350-550 forint között mozog, az ízletes koktélparadicsom kilója 1000 forintról indul. A szorgos konyhafelelősök már elkezdték a spájz feltöltését és az árak is némileg szelídültek az elmúlt hetekhez képest. Lecsópaprika kilóját 400 és 750 között kínálják, de a kápia kilóját is beszerezhetjük már bőven ezer forint alatt.

Fotó: Laczkó Izabella

A kovászolni való uborka kilója 390 forinttól indul, az inkább salátának való pedig 350 forinttól. Paprikafronton is bőséges a kínálat: bocskoros, cseresznye, bogyiszlói, kaliforniai mellett csípősebb kategóriák kedvelőinek pedig már megérkezett a friss jalapeño is. Az időjárás eddig kegyes volt a dinnyéhez, ez pedig a minőségén és a választékon is megmutatkozik. A mézédes nyári frissítő kilójáért átlagosan 290-450 forintot kérnek, a sárga-, illetve cukordinnye kilónkénti ára 450-600 forint között mozog. Elmaradhatatlan nyári sláger a csemegekukorica, csövenként 150-230 forint tehetjük kosarunkba. A tökfélék igazán pénztárca barát árkategóriában szerezhetők be, a cukkini és a főzőtök kilóját 200/250 forinttól kínálják. A befőzéshez, savanyításhoz és fermentáláshoz is remekül használható friss, aromás kaporért 150-300 forintot kérnek az árusok.