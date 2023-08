Az iváncsai Fő utcán haladva a 3. házszám alatt a megszokott faluképtől eltérő épület hívja fel magára az arra haladók figyelmét, ott egy nem mindennapi intézmény áll. Ugyanis itt található a vasárnap délután óta hivatalosan is Fürész Gyula Helytörténeti Gyűjtemény nevet viselő közgyűjtemény.

A helytörténeti munka intézményesítéséről már 1972-ben döntés született a településen. A névadó a gyűjtemény megalapítója Fürész Gyula néptanító, tartalékos honvéd alezredes, iskolaigazgató, Iváncsa díszpolgára. 1909-ben született Seregélyesen, a Kalocsai tanítóképző elvégzése után Perkátán tanított. Már ezekben az években elköteleződött a honismeret, a helytörténet szeretete és művelése mellett. Megjárta a Don kanyar poklát, századparancsnokként harcolt, a hadifogság után alezredesként szerelt le. 1951-től Iváncsán tanított, ettől az időponttól Iváncsa múltjának feldolgozásában is új időszámítás kezdődött. Fáradhatatlanul vetette bele magát Iváncsa tárgyi és közösségi emlékeinek összegyűjtésébe, rendszerezésébe, megszállottan hitt abban, hogy lesz létjogosultsága annak, hogy egy kistelepülés is otthont adjon egy átfogó gyűjtemény számára. Fürész Gyula gyűjtőmunkájának köszönhetően Iváncsán egy olyan intézmény jött létre, amely múltunk emlékeit megőrzi, bemutatja a ma nemzedéke számára. Az alapító halála után a gyűjtemény vezetését lánya, Bircsák Lajosné, Fürész Éva vette át, aki édesapja életművét folytatva fejleszti és bővíti a gyűjteményt.

Fürész Gyula lánya Bircsák Lajosné, Fürész Éva köszöntötte a meghívottakat

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézményben láthatók régészeti leletek, régi térképek, fényképek, községi, termelőszövetkezeti és magánjellegű iratok, fotók, de néprajzi tárgyak, mint a földművelés, állattenyésztés és az ipar emlékei is. A gyűjtemény gazdag néprajzi és levéltári anyagát folyamatosan bővítik. Ugyanakkor a tárgy gyűjtés mellett a szellemi néprajz megőrzését is feladatuknak érzik, így videófelvételeket is őriznek egy-egy korszak emlékéviel, neves helyi személyiségek visszaemlékezéseivel.

Iváncsa önkormányzata az elmúlt két évben, köszönhetően a Fejér Vármegyei Önkormányzat támogatásának, az intézmény teljes külső felújítását megvalósíthatta, méltó körülményeket biztosítva ezzel a felbecsülhetetlen értékű, évtizedek alatt összegyűjtött tárgyi emlékeknek. Iváncsa Községi Önkormányzat képviselő testülete Molnár Tibor polgármester javaslatára egyhangúan döntött arról, hogy az alapító előtt tisztelegve a gyűjtemény a továbbiakban Fürész Gyula nevét viselje.