Elsőként ezt a rendhagyó tapasztalatát osztotta meg az ünneplőkkel Farkas Imre a falu polgármestere, aki ezen a délutánon is, mint egy kedves rokon, úgy fogadta a 2022. július 1. – 2023. június 30. között született előszállási kisgyermeket és szüleiket, a kicsik polgárrá fogadására.

- Az augusztus 20-i ünneplésünk mind közül a leghangosabb, de mi ennek örülünk a legjobban. Szent Istvánról szólva megemlékezünk a múltunkról, az apróságokat polgárrá fogadva pedig gondolunk a jövőnkre, hiszen ők a mi reménységeink! 2000 óta, a Millennium évétől tart ez a hagyományunk, tehát a mai volt a huszonnegyedik alkalom, de el kell mondjam, hogy ilyen sok gyermeket, huszonkilencet, még egyik évben sem köszöntöttünk ebből az alkalomból. Remélem, hogy tíz-tizenkettő év múlva találkozunk majd velük a matematika órákon!

Eper Roland a helyi állatkert társtulajdonosának büszkesége is érthető volt.

Eper Strenk Anett (b) Farkas Imre (k) Eper Roland és Flórián (j)

- Eper Flóriánnal érkeztünk, akik május 12-én látta meg a napvilágot. Lassan kollégák leszünk, mivel nagy örömünkre annyi időt tölt el velünk az állatkertben. Szépen, halkan jegyzem meg, hogy egy - két kedvencünket (óvatosan!) már megmutattam neki testközelből.

Ilyés Ádámnak is bőven volt büszkélkedni valója.

Ilyés Molnár Judit Farkas Imre (k) Ilyés Ádám és Záven

- A legjobb viszonyban vagyunk ezzel a csöppséggel! Arról még nem beszélhetünk, hogy szót fogad-e, de most még nagyon jó gyerek. Régebben sportos voltam, ma már sajnos inkább a munkára fordítok több energiát. Természetesen vele is szeretném megkedveltetni az egészséges életmódot.

Kőrös Sándor érthető derűvel és elégedetten beszélgetett az ünnepség után.

Farkas Imre - Kőrös Sándorné Rita és Ábel

- Ábel ma nagyon kitett magáért, nagyfiúsan és csendesen viselkedett, amiért valami kis nyalánkság lehet a jutalma. Ő az első gyermekünk és nagyon jó viszonyban vagyunk egymással. Szerencsére másokkal is barátságos. Sokat van az emberek között és szereti őket, ezért ez az esemény is a kedvére való volt. Nem tervezzük a jövőjét, de nyilván segíteni fogjuk minden álmát elérni.

Nyúl Gabriella a művelődési ház és a könyvtár vezetője egy kedves ünnepi műsorral állt a közönség elé. Mellette az új kenyér ünnepére is példásan felkészült.

Farkas Imre és Tábiné Nyúl Gabriella

- Ma már reggel hattól a konyhában sürgölődtem, hogy az Új kenyérrel tudjuk fogadni a hozzánk érkezőket.

Ha sütöttél volna egy szép nagy kenyeret, akkor is azt mondtuk volna, hogy az Isten áldjon meg érte! Ettől sokkal nagyobb feladatot vállaltál föl!

Tábiné Nyúl Gabriella (b) Biber Jánosné Marika

- Egy gömbölyű és egy forma kenyeret, hamburger zsemléket és az óriáskifliket készítettem a vendégeinknek. Most boldogan figyelem őket, mert örülök, ha jóízűen fogyasztják, de mellette el-el csípem a kritikai megjegyzéseket is, amiket az ismerősök direktben is elmondanak nekem. Szerencsére panasz nem hangzott el és szépen elfogyott minden. A hozzávalókról Biber Jánosné Marika néni gondoskodott, ahogy látom a fogyásukat – sikerrel.

Biber Jánosné Marika a falunapon is népes társaságot látott el finom falatokkal. Ezúttal a művelődési ház színeiben készült, és most is dicsérték a készítményeit.

- A finom kenyérfélékhez zöldfűszeres vajkrémeket készítettem. Az egyiket petrezselyem és hagyma snidlinggel, a másikat ehhez hasonló, fokhagymás ízesítéssel. A legnagyobb sikere a töpörtyűkrémemnek volt, mert az percek alatt elfogyott. Jövőre sokkal többet kell belőle csinálni. Mellettük a hagyományos étkezési zsírt lehetett választani. Elsőre talán meglepő lehet, hogy lekvárokat is raktam az asztalra, de az már régen kiderült, hogy a gyermekek azokat és a mézet sokkal inkább választják. Mese nincs, a kedvükbe jártam velük az idén is. Úgy látszik, hogy a málna lekvárt sokkal nagyobb porcióban is hozhattam volna.

Madár Zoltán és Madár Zoltánné Valler Viktória a születésnapját is ünnepelő Hannával érkezett az ünnepségre. Mivel a két jeles alkalom egybeesett otthon szép vendégséggel várták az egész famíliát.

Madár Zoltán és Hanna (b) Madár Zoltánné Valler Viktória

- Elsőre úgy tűnhet, hogy már nagyot változott a mi Hannánk, mert a művelődési házban szép csendesen viselkedett, de a kiabáláson és méltatlankodáson már indulás előtt átestünk, mesélte széles mosollyal az apuka. Nagyon ügyes a mi kislányunk. Biztosan szereti a játékait is, de a legjobban a hétköznapi tárgyakat kedveli, például a lakás és kocsi kulcsokat, ami egy - két nehéz helyzetet ígér a számunkra már a közeljövőben is. A jövőjét is tervezzük. A tegnapi áruházi sétánk óta azt gondolom, hogy ő nem árufeltöltő, hanem áru leszedő lesz - mesélte nagyot nevetve. - A mi tündérkénk egy harcos teremtés, de úgy érzem, hogy rám már egészen jól hallgat, és könnyebben megszelídítem, mint az apukája, hiszen többet vagyok vele - hallottuk Viktóriától. Az első év nagy lépései között valóban a legfontosabb, hogy megtanult járni, ami neki és nekünk is nagy örömöt ad. Az udvari játékokat is tudja már használni. A különleges érdeklődése miatt a szülinapjára egy matató falat kapott, ami a sok felnőtt eszközök és felszerelések mása. A cipős szakmában nagy jövő állhat előtte, hiszen azokat nagyon szereti hurcolni a lakásban… Természetesen nem álmodunk neki komoly dolgokat, mert reméljük, hogy amikor eljön az ideje, akkor tényleg segíthetünk neki a pályaválasztásban.