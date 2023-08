Hamarosan becsöngetnek, ilyenkor kezdődik a tanszervásárlási hajrá. Rengetegen csak ilyenkor szembesülnek azzal, hogy micsoda procedúra beszerezni az iskolai felszerelést. Ráadásul a családoknak az iskolakezdési alapcsomag mellett sokszor pluszköltségekkel is számolniuk kell, így akár százezer forint is lehet a bevásárlótúra végösszege, főleg az első osztályt kezdő gyerekek esetében.

A családok hosszú listával a kezükben rohamozták meg a boltokat, hogy egytől egyig minden szükséges hozzávaló meglegyen

Fotó: Laczkó Izabella

A családok hosszú listával a kezükben rohamozták meg a boltokat, hogy egytől egyig minden szükséges hozzávaló meglegyen a kis lurkóknak a szeptemberi starthoz. Érdemes figyelembe venni egy-egy nagyobb tételnél az üzletek vagy a kereskedelmi hálózatok akcióit. Ugyanakkor a szakember segítsége is hasznos lehet, ami inkább a kisebb üzletek sajátja. Mi a következő árakkal találkoztunk a városi kínálatban.

A Tesco színes választékában az A5-ös füzeteket 49 forinttól, az A4-es spirálfüzeteket 459 forinttól, tolltartót 1849-tól, kétdarabos grafitceruzát 239-tól, 12 részes színes ceruzát 1290-től, iskolatáska-hátizsákot 2990 forinttól találtunk. Az Intersparban A4-es spirálfüzetet 299 forintért, feltöltött tolltartót 2299 forintért, 12 darabos színes ceruzát 799-ért, iskolatáska-hátizsákot pedig 9999 forintért találtunk. A Papírmadár papír-írószer üzletben nyereményjátékkal és igényes kínálattal várják az iskolakezdésre készülő családokat. Náluk 20 forinttól elérhetőek az A5-ös füzetek, az A4-es méretű spirálfüzetek 492 forinttól, tolltartó 2400 forinttól, jó minőségű grafitceruzák 75 forinttól, a 12 részes színes ceruzák 430-tól és a hátizsákos jellegű iskolatáska 8000 forintért elérhető.

Mint azt korábban már megírtuk előrehozott családtámogatással segíti a kormány a gyermekes családokat az iskolakezdésre való felkészülésben. A Magyar Posta augusztus 24-étől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyest) és a gyermeknevelési támogatást (gyetet), a Magyar Államkincstár pedig augusztus 25-ére utalja a bankszámlákra a családi támogatást.

Hevesi Krisztina: – A táskától a színes ceruzákig gyakorlatilag mindent beszereztem, már csak a tornafelszerelést kell megvásárolni a szeptemberi iskolakezdésig. A beszerzőtúra során főleg a középkategóriás termékeket céloztam meg, hiszen azok a minőség szempontjából is elfogadhatóak. A kiválasztásban természetesen segített a kisgyermekem is.

Laczkó Izabella: – Már jóval előre beszereztem azt, ami kell az iskolakezdéshez. Bár az előző tanévből maradt néhány dolog, amit gyermekem idén is használatba tud venni, pár holmit pedig barátoktól kaptunk, természetesen azért szükség volt új felszerelésre is. Ilyenkor a cél a jó ár-érték arányú termékek beszerzése, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a gyerkőcnek tetsszen.

Zsedrovics Lea: – Nálunk mindig az utolsó hetekre marad az iskolai tanszerek megvásárlása. Idén már két gyermekünk megy az iskolába, így ez a szokottnál is nagyobb feladat lesz. Az iskolatáska megvásárlása az elsős kislányunknak még hátravan. Azonban nemcsak a tanszerekre, hanem a gyerekek ruházkodására is gondolnunk kell, ez is jelentős költséget jelent ilyenkor.