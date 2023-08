Egy kis hétköznapi történelem: 1928. augusztus 10-e, péntekre esett. A Dél Magyarország című lap vezetőhíre: „a magyar kardcsapat, Pecsauer Attilával ismét megnyerte a VB-t!” Aztán hírt adtak tíz kg paradicsom elárverezéséről, a szezon első mozifilm remekéről a „Sejk haláláról”, sőt a rádióműsorról is. Az aktuális reklám szerint „Az okos ember Dorcó cipőt vesz a nyárra, mert nagy az értéke és kicsi az ára!” Az előszállási Viktor család nagy öröméről, a kis Ilonka megszületéséről viszont csak mi adunk hírt. Egy kis késéssel, most.

Az oklevél

Fotó: Balogh Tamás

A készülődésről

Az ünnepséget az otthon ebédlőjében bonyolították le. Mondhatjuk, hogy „minden hely elkelt”. A bentlakók szívesen vesznek részt a hasonló eseményeken, amit ezúttal is Horváth Józsefné, az intézmény vezetője nyitott meg, majd a nővérek által előadott kis műsorral, zeneszóval és szolid vendéglátással tettek még szebbé. Egy kívülálló talán meglepődött volna azon, hogy a megjelentek nem az idős korosztályt gyakran jellemző öltözéket, hanem derűs, színű szép nyári ruhákat viseltek. Ilonka néni, aki stílusosan egy kicsit megváratta az őket ünneplőket, egy elegáns kék kosztümben érkezett.

Az ünnepi asztalnál fő helyen az ünnepelt, Pannika nénivel a testvérével, valamint a Bognár és a Viktor család jelenlévő tagjai foglaltak helyet. Bár a szép korúak jó néhányan élnek ebben a csodaszép otthonban, a különleges 95 fölött, csak egy hölgyet találhatunk.

Az ünneplők

Fotó: Balogh Tamás

Az ünnepelttel különleges interjú készült

Vele egy egészen különleges kapcsolatot ápol az intézmény vezetője, Klárika, aki elmondta:

– Nagyon szeretek bemenni hozzá egy kicsit beszélgetni. Így történt az előző napon is, amikor most az ő életútját foglaltuk össze, amit lejegyeztem és elmondhattam ezen a szép ünnepen. Szeretem őt meghallgatni, mert nagyon sok érdekes történetet mesél a dédanyámról, a nagyszüleimről, a szüleimről, sőt még rólam is. Az egész családjukat ismerem. Végig gondolva az életét, ez jut az eszembe: nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív, és szeretet.

A család

Fotó: Balogh Tamás

Arról a 95 évről röviden

– Az ünnepelt Előszálláson, 1928 augusztus 10-én született. Négyen voltak testvérek, de közülük ma már csak Pannika néni ülhetett mellé. Mindig ezen a településen, a Petőfi utcában éltek. Az általános iskola nyolc osztályát az öreghegyi iskolában járta ki. Jó tanuló volt, de a továbbtanulásra a szülei szerény anyagi helyzete miatt nem volt lehetősége,.

A szülei földműveléssel foglalkoztak. A gondtalan gyermekévei hamar véget értek, hiszen már tizenkét évesen a Zirci Apátságnál kellett munkába állnia. Neki is a föld megművelése jutott a feladatának. Életének ez a szakasza 1949-ig tartott.

Horváth Józsefné

Fotó: Balogh Tamás

1949-ben összeházasodtak Bognár Istvánnal

Férje szintén nagy családból származott. Az első három évet az anyósánál éltek, majd utána építkeztek a Karinthy utcában, és akkortól a saját házukban lakhattak. Hatvanöt évig éltek boldog házasságban. A faluban szinte mindenki ismerte őket, a férje volt a Piros Pista bácsi, a sírköves. Földjeik is voltak, amit sok közös munkával műveltek meg.

Két gyermekük született: István és Zsuzsanna, akik már elmúltak hetvenévesek. Négy gyönyörű unokája és ugyanannyi dédunokája aranyozza be a napjaikat. Minden velük kapcsolatos dolog érdekli az Ilonka nénit, aki aztán a róluk szóló híreit szívesen meséli a hallgatóságának.

Az ünnepelt

Fotó: Balogh Tamás

Őrzi a jó hangulatú társasági életük hangulatát is. Szívesen mesél arról is, hogy milyen összetartó, nagy baráti társaságuk volt, akikkel számtalan születés és névnapot ünnepeltek közösen, vagy tartották meg a különböző közös ünnepeket. Az összetartó, barátságos szomszédaik emlékét is jó szívvel emlegeti, hiszen ők együtt mindig számíthattak egymásra.

A férje halála után nyolc évig élt egyedül, de a családja közelében. Mivel az egészségi állapota rossz irányba változott, és a gyermekei is hasonló gondokkal küzdöttek, beköltözött az otthonba 2022 januárjában. A jó természetének is köszönhetően hamar beilleszkedett abba a számára új családba, és azóta is zavartalanul éli a bentlakók nyugodt, kiegyensúlyozott életét.

Az emléklap átadása

Ilonka néni nagy örömmel vette át a 95. születésnapjára kiadott, Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló emléklapot. A ceremóniát a közönség nagy tapssal nyugtázta.

Na és a torta!

A különleges cukrászremekművet a születésnapos kívánságára egy gyümölcstortát, a helyi Sarokház cukrászdában Szabó Ferencné Erzsike készítette. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenkinek ízlett, hiszen az ünnepség valamennyi tagja kapott egy szeletet belőle.

A szép ünnepséget baráti beszélgetéssel, zenehallgatással, és közös énekléssel zárták. Isten éltesse Ilonka nénit!