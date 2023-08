Másodszor rendeztek könnyűzenei fesztivált Dunaföldváron, az elmúlt hétvégén pénteken és szombaton, az ország egyik legszebb Duna-parti helyszínén. Az esemény sajátosságát a fellépő előadók által vonzott célközönség létszáma, a másikat a fesztivál belépődíjassá tétele jelentette. Ez az összeg az országos átlaghoz képest nagyon kedvezőnek számít. A színpadra lépők a tudásuk legjavát mutatták be.

Kiss Lajos Csaba a Dunaföldvári önkormányzat képviselője és a kulturális és oktatási bizottság elnöke az esemény előkészítésében és lebonyolításában is központi szerepet töltött be.

– Az önkormányzati pozíciómból fakadóan lehetőséget kapok rá, hogy az ötleteimet és a gondolataimat természetesen komoly segítséggel, végigvihessem a képviselő-testületen és a városon is. Most például ennek a rendezvénynek a fő szervezője vagyok.

Fotók: Balogh Tamás

Óriási segítséggel hozták létre az eseményt

– A képviselő testület hét és fél millió forintot különített el a Parti Fesztivál megvalósítására. Emellett biztosította a helyszínt, a padokat, sátrakat, a szükséges eszközöket.

Azt is el kell mondjam, hogy a városunk és a környék vállalkozói fantasztikusan mellénk álltak, hiszen az ő jóvoltukból több mint négymillió forint támogatás jött össze.

A fesztivál helyszíne példás rendben, időre elkészült

– A sok önkéntes mellett a főszervezők is végigdolgozták a szerda reggeltől a péntek estig tartó időszakot, hogy ez a kedvező kép fogadhassa az ideérkezőket. A vendéglátósokra is óriási feladat hárult, mire fölépítették az itt található létesítményeiket. A Berek Audióra is hatalmas munka hárult, hogy ezzel a kiváló színvonalú színpad-, fény- és hangtechnikával várhassa a fellépőket.

– Mellettük nélkülözhetetlen volt a helyi önkormányzat munkatársainak a munkája is. Elismerően kell szólnunk a polgárőrség együttműködéséről, amivel a beléptetést és a parkoltatást biztosították. Itt egy nagyon összetett közös munkáról beszélhetünk.

– Annyi időm azért nekem is volt, hogy végigsétáljak a helyszínen és láthassam ezt a csodálatos helyszínt, de a szórakozás természetesen a fesztivállátogatók öröme lett.

– Sajnos meg kellett hoznunk ezt a döntést, mert az ismert okok miatt nekünk is olyan jelentős költségeink jelentkeztek, amiket másként nem tudtunk fedezni. Talán ezért is valóban kevesebben voltunk, mint tavaly. Ezzel együtt fantasztikusan jó hangulat alakult ki, amit nagyon szerettünk volna, és azt a fellépőknek köszönhetjük.

A legborzasztóbb munka a bontás

– Valóban az. Az önkormányzat közterület-fenntartó munkatársaira, ahogy szombaton reggel is, egy alapos takarítási feladat várt. Mások a sátrakat, kordonokat és az egyéb technikai eszközöket, valamint az alkalmi infrastrukturális hálózat bontását végzik.

A városi célok figyelembevételével

– Azt szeretnénk, hogy a városunk minél kellemesebb helyszínt adjon a sokféle rendezvényeinknek. Elsősorban az itt lakókra gondolunk, de hiszem azt, hogy jó vendéglátóként, az idelátogatókat is szívesen fogadjuk, mert mi is elmegyünk más települések hasonló eseményeire, vagy éppen Bölcskére, moziba.

Szerencsésnek mondhatják magukat, akik részt vettek a Parti Fesztiválon. Leginkább azok, akik a színpadon, vagy a diszkós pultok mögött láthatták a kedvenceiket, és akár hajnalig táncolhattak a csodás nyári éjszakákon, a hihetetlen módon, szinte szúnyogmentes környezetben. Ahogy azok a tizennyolc év felettiek is, akik időben megnézték a plakátokat, és tudták, hogy kikre nem számíthatnak a fellépők között. A baráti társaságok a vendéglátók szolgáltatásait élvezve is jól töltötték az idejüket.

A vendéglátók is kitettek magukért

A Kele csárda és a Rakpart étterem vezetői komolyan vették a készülődést. Hatalmas kitelepüléssel és az ilyen esetben szükséges nagy létszámú személyzettel várták az eseményt. A kínálatuk parádés volt, de konyhájukat sajnos nem tették próbára a vártnál jóval kisebb számban érkező kilátogatók.

A Sűrű borház és a Kelemen pince ismét a híressé vált legjobb nyári boraikat kínálták, sikerrel.

Akik szép színpadi sikert arattak

Pénteken a fesztivál talán legkellemesebb élő műsorát adó Kristoaf, és az egyetlen korosztály-független banda, a Belga formáció lépett fel. Dj-kén Cookie, szombaton Raul & Rassan, a Bruno X Spacc, és az élő zenekari kísérettel újjászületett Nemazalány játszott, A lemezjátszóknál pedig a Strongi.