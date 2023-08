A Proton Cinema, a Budapesten működő, független produkciós társaság, – amelyet még 2003-ban alapított Petrányi Viktória producer és Mudruczó Kornél filmrendező – munkatársai forgattak idén nyáron a rácalmási Nagy-szigeten. A számos magyar filmes szakember és színész közreműködésével készülő produkció helyszínéül nem véletlenül esett a készítők választása Rácalmásra. Ugyanis sehol nem találtak ennyire érintetlen természeti területet, amelynek olyan sok arca van és olyan kevés zajszennyezés terheli, hogy könnyen elhihető, így nézhetett ki akár 6000 évvel ezelőtt is. A védett területen fekvő 4,5 kilométer hosszú és 1,4 kilométer széles, táplálékban gazdag holtágakkal és öblökkel határolt, változatos madár és jelentős emlős állománnyal rendelkező terület remek választásnak bizonyult a Strange című produkció helyszínéül. Tavasszal a Disney+ nevű streamingszolgáltató is dolgozott itt a népszerű török színész főszereplésével forgatott El Turco, azaz A török című filmsorozaton.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely majdnem két hónapon keresztül szolgált a Proton Cinema filmforgatásának bázisául. Deimel Petrától, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok igazgatójától kaptuk a tájékoztatást a filmesek kedves gesztusáról.

– Korábban nem volt még ilyen hosszú időtartamú filmforgatás nálunk, és sok érdekes dolgot tapasztalhattunk meg kicsit belelátva ebbe a folyamatba, egy film elkészültének kulisszatitkaiba. A filmes csapat minden forgatását követően valami „stábajándékkal” szokott kedveskedni a forgatási helyszínnek. A település egy fát kapott tőlük, amelyet a bázis egy olyan pontján ültettek el, ami a forgatás alatt fontos helyszín volt. Örülünk, hogy gondoltak ránk, és egy ilyen szép ajándékkal búcsúztak tőlünk – mondta el lapunknak a rendezvényközpont igazgatója.

A faültetésre az utolsó forgatási napon, augusztus 18-án került sor, amelyre mi is ellátogattunk. A helyszínen megtudtuk, hogy ritka, amikor egy egész produkciót csupán egy helyszínen és viszonylag távol forgat Budapesttől. De mivel mindent meg tudtak oldani helyben, így gyakorlatilag tábort vertek a Duna parti településen. A stábot is

Rácalmáson és Kulcson szállásolták el. Nagy segítségükre volt a helyi önkormányzat, Schrick István polgármester, a jegyző, és a civil szervezetek, a Hortobágyi Nemzeti Park, valamint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. is mindenben támogatta őket. Mindez azonban egyéves előkészítő munka eredménye. A film rendkívüli a tekintetben is, hogy sok magyar szakember dolgozott a stábban, több neves magyar szereplő is fel fog tűnni majd a produkcióban.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A film különben igen izgalmasnak ígérkezik. A Kr. e. 4000-ben játszódó Stranger című történet központi mondanivalója: a túlélés bármi áron. Zsigerig ható, civilizációkon átívelő alkotást láthat majd a néző az emberi természetről, a bosszúról, túlélésről és megbocsájtásról. A film betekintést nyújt a középső-kőkorszak és az új-kőkorszak átmeneti időszakába, amikor a vadászó-gyűjtögető életmódot elkezdte felváltani a mezőgazdaság és állattartás. A film képi világát az időszakból ránk maradt régészeti leletek és az alkotói fantázia adják, szereplői pedig külön erre a filmre íródott pre-indo-európai nyelven szólalnak meg. Így a moziba látogató néző valóban különleges filmélményre számíthat.

A film rövid története alapján amikor a 19 éves Aathi és családja – az első földművesek – megérkeznek a földre, amit ma Dániaként ismerünk, a lány családját meggyilkolja a helyi vadásztörzs. A testvérpár egyedül marad a hatalmas és félelmetes őserdőben. Aathi és öccse arra kényszerülnek, hogy együtt éljenek a törzzsel, amelyik megölte a családjukat, mi több, a túlélés jegyében meg kell ismerniük és át kell venniük hagyományaikat, szokásaikat. De mindaz, aminek alá kell vetnie magát, Aathi esetében fokozatosan válik egyre embertelenebbé. Végül egyértelmű lesz, hogy nincs békés megoldása – nem csak Dánia, de egész Európa történelmének első és legnagyobb kultúrák közti összeütközésének –, és Aathinak döntenie kell, hogy beteljesítse-e a bosszúját.

A rácalmási szigeten és annak környékén alakították ki a kreált világ minden részét. A díszletek felépítésében két helyi szakember, a Páhi házaspár is jelentős szerepet kapott. A film tervezett bemutatója Dániában 2024 őszén várható.

Régi szokás a filmesek körében, hogy minden film befejeztével stáb ajándékot ad, néhány éve a Proton Cinema inkább már az adományozást választja. Jelen esetben sem történt ez másképp, így aztán múlt pénteken egy mogyorófa elültetésével köszönték meg Rácalmás segítségét.