Az egyik viszonteladótól megtudtuk, ilyen hőségben általában ez a jellemző a piacra, mivel az árusok sem szívesen aszalják magukat, és a vevőknek sincsen sok kedvük nagyon nézelődni. Ám a legfontosabb, hogy a nagy hőséget a termékek bírják hosszú távon a legkevésbé. Ezért, amikor ilyen meleg van, tíz óra körül a kofák elkezdenek összepakolni. Azért látnivaló így is volt bőven, megállapíthattuk, a dinnyeszezonnak még messze nincs vége. Viszont az árak között nagy volt a különbség, és ez adta a kérdést: hogyan lehetséges, hogy valaki ugyanannak a dinnyefajtának kilójáért 200 forintot kér, amíg valaki 550-et? (Általában 250-300 forint között mozogtak az árak.)

„Titkos” informátorunk elmondta, ezt ő sem érti, mert csütörtök reggel a nagybanin nyolcvan forint volt egy kiló dinnye. Igaz, ez őket nem érinti, mivel évek óta egy cecei őstermelőtől vásárolnak.

Fotó: LI

A másik érdekes kérdés, a kovászolni való uborkáé. Egy héttel ezelőtt 790 forint alatt nem juthattunk hozzá kilójához, most pedig ez volt a csúcsár, sőt, kiváló minőséget lehetett 450 forintért is vásárolni. Tehát, úgy látszik, még nem kell lemondanunk arról, hogy magunk kovászoljuk az uborkánkat. És ha már konyhai tevékenységnél tartunk, azt tudjuk, hogy ilyen melegben, amit napjainkban tapasztalunk, nem szívesen tölti az ember az idejét a tűzhelynél. Azonban enni szükséges, és a magyar családok általában szeretik a különböző rántott szeleteket. De most nem kívánjuk annyira a klasszikus rántott húsokat, viszont a zöldségeket szívesen készítjük el ilyen módon. Megnéztük, a cukkinit 400-ért, a patisszont 500-ért, amíg a karfiolt 650 forintért kínálták a gazdák. Természetesen ezért az összegért egy-egy kilót kapunk.

Mivel a cukkinit találtuk a legolcsóbbnak, ezért egy cukkini receptet ajánlunk ezúttal az olvasóinknak, aminek elnevezése rántott cukkini nyári salátával. Hozzávalók: 2 db cukkini, 3 db paradicsom, 2 db paprika, 1 db uborka, 1 fej hagyma só, bors, olaj, liszt, tojás, zsemlemorzsa, 1 dl tejföl, 1dl majonéz.

Elkészítés a mindmegette.hu szerint: a cukkinit meghámozzuk, felkarikázzuk és besózzuk. Egy kicsit hagyjuk állni a sóban, majd megforgatjuk a lisztben, utána a tojásban, végül pedig a zsemlemorzsában. Forró olajban pár perc alatt kisütjük.

A salátához az uborkát meghámozzuk, és a többi zöldséggel együtt apróra daraboljuk. Egy tálba tesszük, sózzuk-borsozzuk, ráöntjük a majonézzel elkevert tejfölt, jól összekeverjük. Pár perc múlva fogyasztható.