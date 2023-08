A gyermekek ezen a napon, tehát augusztus 9-én, szerdán jelképes áron, 500 forintos jeggyel látogathatnak el hozzánk, az Előszálláson lévő Egzotikus Állatparkba. Hozzáteszem, nálunk egyelőre a felnőttek belépőjének ára is jelképes, nézzék csak meg a közösségi oldalunkon vagy a honlapunkon. Azt szeretnénk, ha minél több gyermek és felnőtt örvendene velünk ezen az ünnepnapon. Mert ünnep ez, hiszen számos fajt már csak annak köszönhetően ismerhetünk és láthatunk, mert az állatkertek védett és megfelelő életkörülményeket biztosítanak a fennmaradásukhoz. Gyakorlatilag az utolsó ments-várként mi maradtunk nekik. A nálunk lévő példányok már állatkerti körülmények között születtek, a vadonba vissza sem lehetne ezeket telepíteni. Az a cél, hogy minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani, illetve a gyerekeknek, fiataloknak átadjuk a természet tiszteletét és szeretetét – hangsúlyozza Eper Roland, akinek gyermekkori álma vált itt valóra.

Eper Rolandnak a simogatásra is jut ideje etetés közben

Fotó: Laczkó Izabella / archív

A sülök nehezen barátkoznak

Roland és testvére, Márton az édesapjuk emléke előtt is tisztelegnek ezzel a csodálatos és nagy gonddal kialakított állatparkkal, amely a teljes Eper família minden idejét lefoglalja. Márton, a Hír TV műsorvezetője és párja is rengeteg időt tölt itt, nagy rutinnal eteti, gondozza az állatokat, ha arra van szükség, a kifutókat takarítja, és nagy örömmel beszélget a látogatókkal, érdekességeket mesél az állatokról. Nekünk például arról, hogy a most érkezett tarajos sült a kifutón belül elkerítve tartják még, mert a sülök nehezen barátkozó, harcias állatok, bizalmatlanul fogadják, sőt megtámadják a betolakodót. Tehát jobb a békesség, most a rácsokon keresztül ismerkedhetnek egymással.

Fotó: Laczkó Izabella

A szaporulat azt jelenti, jól érzik magukat az állatok

Az újdonságokról örömmel mond néhány szót Roland, majd siet etetni, mert sok a dolog:

– A zágrábi állatkertből és Csehországból Magyarországra érkezett törpemongúzokat kaptunk ajándékba a Repzootic Animal Centertől. A napokban tarajos sül érkezett hozzánk a Nyíregyházi állatparkból, nemrég pedig egyéves láma kanca jött hozzánk Pécsről. A héten pedig várunk két kenguru lányt, hogy a fiunk végre menyecskékhez jusson, és egyből kettőhöz. Nandu fiókáink keltek ki, ők négyen vannak. Maráink (vagy más néven pampa nyulaink) is születtek. A szaporulatok jót jelenteken, azt, hogy otthonosan, nagyon jól érzik magukat az állatok itt nálunk.

– Ugyanakkor szomorúsággal tölt el bennünket, hogy úgy érezzük, a környéken még mindig kevesen tudnak az előszállási Egzotikus Állatpark létezéséről. Pedig nagyjából 70-80 kilométeren belül nincs állatkert a környéken. Ilyen szempontból is kuriózum az előszállási. Az utazási költségek és a belépőárak sokakat visszatartanak attól, hogy elinduljanak a nagyobb állatkertekbe. Mi viszont itt vagyunk, szinte helyben – tette hozzá az előzőekhez Roland felesége, Anet.

Az előszállási Egzotikus Állatpark állományáról megtudtuk:

– Mintegy negyven állatfajjal nyitottunk meg tavaly októberben. Nemcsak nézni és a háztáji részen simogatni lehet az állatokat, hanem egy kisebb játszóteret is kialakítottunk a gyerekek számára, játékokkal együtt.

Fotó: Laczkó Izabella

Füge és Baltazár a legnagyobb szenzáció

Talán az amerikai bölények, Füge és Baltazár a legnagyobb szenzációnk, Pécs és Nyíregyháza után Előszállás lesz az országban a harmadik hely, ahol ez a faj látható állatkertben. Érdemes megfigyelni a szurikátáinkat, a tarajos sült, a pávákat, a fekete hattyúkat és más madarakat. Antonio, a láma mindig nagy érdeklődéssel figyeli a látogatókat, és várja az eleséget. Vannak nagy maráink, ormányos medvéink, Bennett-kengurunk, valamint bemutatunk muntyákszarvasokat, sarki rókát, zebut, több különlegesebb juhfajtát, például a karakül juhot, vagy zsírfarkú juhot. Mellettük vannak dámszarvasok – azoknak vannak kicsinyeik is jelenleg –, indiai antilopok, indiai pettyes szarvasok, valamint a föld nagy futómadarai közül az emu és a nandu. A holland törpekecskéink és a nyuszik az állatsimogató sztárjai, a páduai fodros bóbitás csirkék, fehér pávák társaságában.

Nagymacskákra is van engedélyük, de...

– Az állatok gyarapítására is megvannak a tervek, ennek megfelelően tágítjuk a teret, és építünk egyre több kifutót, karámot. Többen kérdezték már, miért nincsenek nagymacskáink. Az engedélyünk megvan erre, ám meglehetősen drága a kifutó, maga az állat és utána annak a fenntartása. Az oroszlán és egyes tigrisfajok fűtött épületet igényelnek télre, és olyan zsiliprendszert, védőházat, ahol nem érintkezhetnek emberrel, és még sorolhatnánk. Veszprémben nemrég készült e a nagymacska-kifutó, amely ötmilliárd forintba került. Ez nem a mi léptékünk. Próbáljuk programokkal kárpótolni a nagymacskák hiányát. Tartunk látvány-etetéseket, ezeknek az időpontját jó előre közzétesszük a közösségi oldalunkon és a honlapunkon. A látogatók – és nem csak a gyermekek – kedvelik ezeket az alkalmakat. Több órát, akár egy egész délelőttöt vagy napot lehet tartalmasan eltölteni nálunk. Az állatok mellett játszótér is van, fedett terasz is szolgálja a kényelmet. Százharminc értékelés alapján 5 pontból 4,9 azt nem ­rossz – hangsúlyozza a visszajelzésekről Anett. Hozzátéve még egyebek mellett azt is, hogy:

– Erzsébet-tábor és osztálykirándulás keretében voltak néhányan a nyáron. A helyiek gyakran járnak hozzánk, viszont szeretnénk, ha a térségben lakók is élnének ezzel a lehetőséggel.

Fotó: Laczkó Izabella

Készülnek a születésnapi nagy rendezvényre is

– Várunk mindenkit nagy szeretettel ezen a héten szerdán, az állatkertek napján is. Valamint nagy terveink vannak október elsejére, amikor az előszállási Egzotikus Állatpark egyéves születésnapját ünnepeljük. A programot most állítjuk össze és fixáljuk, a részletekről érdemes lesz az állatpark közösségi oldalán és honlapján tájékozódni – tette hozzá Anett.