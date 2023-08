Cimboraösvényt festettek a klub jubileuma alkalmából

Fotó: Laczkó Izabella

A József Attila Könyvtár arról számolt be, hogy a gyermekkönyvtárban működő Cimbora klubjuk is bekerült a települési értéktárba. Az indoklásban úgy fogalmaztak, a 20 éves jubileumát 2023 májusában ünneplő Cimbora klub programjaival irodalombarát olvasóvá nevelést valósít meg, ezért is érdemelte ki, hogy felkerüljön a kulturális örökségek listájára. A klubot Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros vezeti, a védnöke Kálnay Adél írónő.