A Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeibe mintegy ezeregyszáz kisgyermek jár, a nyári szünidő beköszöntével most körülbelül háromszázötvenen érkeznek reggelente. Ez abból a szempontból jelenthet könnyebbséget a napi operatív munkában, hogy ilyenkor kell az éves törzsszabadságokat is kiadni az óvodapedagógusoknak. Az óvodai nevelési év hivatalosan július 31-én zárul, utána kezdődik a nyári ügyelet. Ez azt jelenti, hogy felmérik a szülők igényeit, majd kijelölnek egy tagóvodát, ahol ellátják az ügyeleti feladatokat augusztusban. Mint azt a vezető vázolta, ebben az időszakban általában 40-45 gyermek szokott lenni. Ehhez képest most viszonylag sok, hetvenöt apróságnak kértek óvodai felügyeletet.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A nyári időszakban a kinti, mozgásos tevékenységek kerülnek előtérbe, sokat vannak az udvaron, hűsölnek az árnyékos helyeken. Rengeteg játékot visznek ki ilyenkor az óvó nénik a gyerekeknek. Az is általános dolog a kánikulai időben, hogy fürdőruhában rohangálnak a kicsik, mivel vannak párakapuk, egyes helyeken kinti zuhanyzók is. Ahol nincs kinti zuhanyzó, ott bent zuhanyoztatják le a kicsiket, amikor visszamennek az udvarról, ez kötelező is. Arról is gondoskodnak az óvodapedagógusok, hogy mindenképpen igyanak elég folyadékot a gyermekek, nehogy baj legyen. Ilyenkor sokkal szabadabbak a mindennapok, kevesebb a foglalkozás, és több a szórakozás, a játék kapja főszerepet, és olyan programokat szerveznek, mint például látogatás a Baracsi úti arborétumba.

Bóbita és Katica

Gyenes Józsefné arról is beszélt lapunknak, hogy az önkormányzat és egy vállalkozó támogatásával, továbbá a jótékonysági estjük bevételéből hamarosan elkészül a negyedik gyermekmosdó felújítása is a Bóbita tagóvodában. Ugyancsak ennél a Béke városrészi intézményél lesz egy nagyszabású munkálat augusztusban: a fenntartó önkormányzat által biztosított forrásból teljesen új szigetelést kap a tető, kicserélik az esőelvezetőket is, így jó ideig nem kell majd aggódniuk a beázások miatt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint arról már korábban is hírt adtunk, véglegesen bezárják az óvárosi Petőfi utcában lévő Katica tagóvodát. Statikai probléma jelentkezett az épületen, így a katicások közössége a Duna-parti tagóvoda egyik részében kapott különálló helyet. Akkor még átmeneti állapotnak számított, azonban ez marad a végleges helyük is. A volt Katica épületéből már mindent ki is pakoltak, az épületet pedig visszaadták a tulajdonosnak, az önkormányzatnak.