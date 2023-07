Javában zajlik a rácalmási Nagy-szigeten és környezetében a dán gyártásban készülő Strange című film forgatása. Az elmúlt hetekben a magyar filmes szakembereket is foglalkoztató stáb a forgatási helyszíneket készítette elő, valamint a szükséges díszleteken felépítésén is dolgoztak. Olvasói beszámolók szerint a Nagy-sziget északi részén, valamint a madárles szomszédságában és a horgász versenypálya után a Kulcsra vezető földút melletti erdős sávon is forgattak már a filmkészítők e hét első napjaiban. A filmes csapat a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely szomszédságában vert tábort. Információink szerint augusztusig forgatnak majd Rácalmáson. Idén januárban és februárban a Disney+ nevű streamingszolgáltató egy saját gyártású filmen dolgozott, mégpedig az El Turco, vagyis A török című sorozaton. A széria egyes jeleneteit Can Yaman, a 33 éves török szívtipró színész főszereplésével forgatták a Duna rácalmási mellékágánál.