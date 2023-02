Természetesen azonnal nyomozásba kezdtük, hogy vajon kik és milyen filmet készítenek. Annyit sikerült kiderítenünk, hogy a Disney+ nevű streamingszolgáltató egy saját gyártású filmen dolgozik, mégpedig az El Turco, vagyis A török című sorozaton. Sajnos a szolgáltató teljes hírzárlatot rendelt el a forgatással kapcsolatban, így tovább kutakodtunk a produkcióról.

Mint az kiderült, a történetet Kerem Deren és Çisil Hazal Tenim párosa írta meg, és Uluç Bayraktar rendezi a sorozatot (az ő alkotói munkásságához fűződik például az Ezel című sorozat is). Angol nyelven veszik fel a felvételeket.

Speciális effekteket is bevetettek a forgatás során, a szigetnél lévő hídról például füsttel borították be a környezetet Fotók: DH

A meglehetősen rövid előzetes alapján Balaban Hasan, a janicsárhadsereg egyik katonájának élettörténetét, legendáját ismerhetjük majd meg. A sereg európai rabszolgákat térített át az iszlám vallásra. Az Oszmán Birodalom második bécsi csatája után a főhős letelepszik Moenában (az „El Turco” nevet a Moenában élő emberek kapták). Ebből annyit megtudhattunk tehát, hogy kosztümös filmről lesz szó, amely Közép-Olaszország térségében játszódik.

Csütörtökön délben már dolgozott a stáb a helyszín előkészítésén

Na most jön a legjobb rész az egészben, maga a főszereplő, ugyanis a karaktert Can Yaman formálja meg. Semmi baj, ha nem tudják elsőre, hogy ki is ez a színész, mi sem ismertük! Amikor rákerestünk az interneten, hamar körbeállták a hölgy kolléganők a laptopot, és a „hű” szótag folyamatos ismétlése közben nyugtáztuk, hogy minden bizonnyal elkezdjük majd nézni a sorozatot.

A 33 éves török szívtipró az elmúlt időszakban több budapesti poszttal jelentkezett a közösségi médiában. A film forgatását ugyanis már tavaly ősszel megkezdte a stáb. A Türkinfo nevű oldalon olvasható Erdem Éva írása, aki további részleteket osztott meg a produkcióról. A cikk alapján a történet valós eseményeken alapszik. A Moenába költöző történelmi hős célja, hogy felszabadítsa a falut a feudális urak hatalma alól. Hasan ráadásul beleszeret Gloriába (akit a gyönyörű Greta Ferro alakít), a falu egyik legszebb lányába.

Mindkét irányban lezárás volt

Azt is írta a cikkben a szerző, hogy a főszereplő, Can Yaman nem kevesebb mint 1.500.000 TL, nagyjából 30 millió forint gázsit kap epizódonként.

A nemzetközi filmadatbázisban közzétett információk alapján még ebben az évben tervezik kiadni a sorozatot.