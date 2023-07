A helyi klub szervezésében, a Kolonics György Alapítvány fővédnöksége alatt megvalósuló versenyt 2022-ben rendezték meg először, ami a korábbi Dunaferr Kupa hagyományára épülve kíván egy sokkal nagyobb, nemzetközi eseménnyé válni. A tavalyi regatta, annak ellenére, hogy a szezon végén rendezték, sikeres volt, hiszen huszonkét magyar és külföldi klub vett részt, közel négyszáz versenyzővel. Most még magasabbra kívánják tenni a lécet minden téren.

Fotó: Ihász Martin



Pető Zsolt szakosztályelnök, főszervező a tavalyi létszámmal szemben idén már közel félszáz klubbal számol. Az eseményre külön létrehozott honlapon jelezték: a külföldiek közül már biztosan lesznek spanyolok, románok, szlovákok, norvégok és a ciprusiak is, de Európa minden országába küldtek meghívókat kluboknak. Pető Zsolt arra számít, hogy összesen körülbelül ezer résztvevője lesz a regattának a gyermek korosztálytól egészen a mastersig. A sárkányhajósokkal és suposokkal együtt pedig akár az ezerötszáz indulót is elérhetik. A kajak-kenus számokban 200, 500 és 2000 méteres, supban 200 és 2000 méteres, sárkányhajóban pedig 500 méteres futamokat indítanak. A résztvevők különleges érmeket nyerhetnek, megismerkedhetnek más országok kultúrájával, nemzetközi kapcsolatokat alakíthatnak ki, és ami a legfontosabb, életre szóló, határokon átívelő barátságokat köthetnek.

Pető Zsolt szakosztályelnök és főszervező

Fotó: Ihász Martin

Az esemény színvonalát emeli, hogy a 2021-ben C-2 500 méteren világbajnok olasz Nicolae Cracuin megkereste a szervezőket, szeretne részt venni a versenyen. A tavalyi esemény is sok nemzetközi rendezési elemet tartalmazott, így volt személyre szabott akkreditáció, ingyenes szélessávú versenyzői és vendég wi-fi hálózat, azonnali online eredményközlés, kiváló audiovizuális háttértámogatás, színvonalas versenyzői étkeztetés és megjelenés, de a szervezők új elemekkel is bővítették a szolgáltatási kínálatot. 2023 nagy dobása lesz a kétnapos élő közvetítés, amely által mindenki figyelemmel követheti az eseményeket, láthatja saját gyermekét, családtagját versenyezni. Az adás mindenki számára, ingyen elérhető lesz, a versenyt követően pedig közzétesszik a felvételt a YouTube-on is.

Jelentkezni augusztus 31-ig lehet, a regisztráció július 31-ig díjmentes, viszont dátumtól függetlenül az U10–14-es korosztály számára ingyenes.