Az utolsó alkotótábor a hippi témakör köré szerveződött

Fotó: Laczkó Izabella

Az elmúlt hetek során a tábor kivétel nélkül mindig telt házzal üzemelt, és ez most sem volt másképp. A gyerekek ugyanis nagyon szeretik a tematikus foglalkozásokat, a szabad ég alatt zajló alkotást és a minőségi szórakozást. A bohóka héten igyekeztek egy olyan különleges technikával előhozakodni, ami hű marad a szabad szellemiség témájához. Ez az egyszerű, de mégis látványos alkotási mód a batikolás volt, amelyet szerdán próbálhattak ki az ifjú táborozók. Emellett természetesen a népszerű dekupázskép-készítés sem maradhatott el, a hét záró napjain pedig a közkedvelt tudományos nap és a tábor hangulatához kifejezetten passzoló csillámtetoválás és hennafestés is szerepel a programok között, de a Lara Mesék Társulat is remek koncerttel készül a táborozók számára.