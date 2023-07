Van egy külföldi DJ-páros, akiket nagyon szeretek. Tavaly kiderült, hogy idén is jönnek Magyarországra zenélni, mégpedig a Balaton Soundra. Főnapi fellépők voltak, így kettőnkre 70 ezer forintért vásároltuk meg a jegyeket. Szerintem hasonló gondolatok jutnak most eszükbe az ár hallatán, mint nekem is... de néhány éve megfogadtam, szeretnék még egyszer eljutni a DJ-páros bulijára, amolyan bakancslistás dolog volt számomra. Végül a munka miatt nem tudtunk menni. A jegyeket cirka 20 perc alatt sikerült eladni a neten. Azzal vigasztalódtam, hogy nemcsak 70 ezer forinttal lettünk beljebb, hanem a kétezer forintos sörárak mellett ugyanannyi költőpénz is megmaradt...