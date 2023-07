Elsősorban olyan aktívan dolgozó lakosokat várnak, akik 5 éve nem voltak szűrő (labor és EKG) vizsgálaton. A meghirdetett vizsgálatok (vércukor, koleszterin, testsúly, testösszetétel, haskörfogat mérés, vérnyomás, vér oxigén szint, EKG ritmus ellenőrzés, érszűkület mérés) ingyenesek és fél óránál rövidebb idő alatt megvannak sorbanállás nélkül, később csak az eredményért kell visszamenni. Jelentkezni [email protected] email címen lehet név és telefonszám megadásával, ugyanis a jelentkezőkkel telefonon veszik fel a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából. A vizsgálatok az Egészségfejlesztési Irodában (Vasmű út 10. 1. Rendelőintézet) zajlanak hétköznaponként 8-tól 17 óráig, szombatonként 8-tól 14 óráig.

Gáspár Szilvia, az egyesület helyi koordinátora elmondta, erre azért van szükség, mert itt gyorsan, akár egy hétvégi napon elvégezhetőek a vizsgálatok. Azoknak a lakosoknak találtuk ki ezt elsősorban, hogy akik reggeltől estig dolgoznak hétköznap, azok is eljussanak a szűrővizsgálatokra. Azért szervezzük szombatra is, hogy aki aktívan dolgozik, és hétköznap emiatt nem szeretne szabadságot kivenni, annak is legyen lehetősége. Itt előre egyeztetett időpontra érkezik, és fél óra alatt meg is van, részt vett egy átfogó vizsgálaton. Ez egy jó dolog. Ez tartalmaz egy EKG vizsgálatot, amit egy kardiológus szakorvos fog kiértékelni, tartalmaz egy boka-kar index mérést, ez ugye az érszűkületek mérésére szolgál, tartalmaz egy vércukor, egy koleszterinszintet, tartalmaz egy testösszetétel mérést, egy haskörfogat mérést, és egy tanácsadást is. Ha esetleg olyan kiugró vércukorszintet vagy koleszterinszintet találunk, arra mi tanácsokat adunk, hiszen az Egészségfejlesztési Irodának feladata a prevenció, és az edukáció.

Mennyire gyakori, hogy tanácsot kell adni?

– Amit áprilisban végeztünk szűrővizsgálatot, ott az aktív korosztály vett részt, tehát a 20 és 60 év közöttiek. Volt nyilván egy-egy idősebb is, de ott kifejezetten ezt a célcsoportot sikerült elérnünk, akiket megcéloztunk. Nekik körülbelül egy olyan 70 százalékban kellett tanácsokat adni.

Hogyan fogadják?

– Nagyon jól. Elfogadják a tanácsokat. Azért azt tudjuk, hogy nagyrészt a túlsúly viszi a prímet. Amikor kiértékeljük az egész testösszetételt, tulajdonképpen azonnal látjuk, hogy mi az, amiből többlet van. Ha a zsír túlsúlyban van, akkor rögtön történik egy rövid intervenció, ami azt takarja, hogy elmondjuk, hogy erre nagyon kell figyelnie, és hogy ennek milyen veszélyei lehetnek. Ezek mind-mind a feladatkörünkbe tartoznak. A dietetikus kolléganőmnél elérhető az egyéni diétás tanácsadás, nagyon szívesen látjuk őket egyéni foglalkozás keretében is.

Nagy életmódváltoztatással jár általában ez?

– Kis dolgokkal próbáljuk meg elkezdeni az életmódváltást, mert nem az a célunk, hogy gyökeresen felforgassuk egy Kliens életét. A dietetikus is azt szokta mondani, hogy cseréljük ki. Egy csokoládét például cseréljünk ki egy cukormentes csokoládéra, amit ehet egy cukorbeteg is, vagy ehet egy fogyni vágyó is. Akkor nem érezzük, hogy annyira be vagyunk korlátozva. Azt érezzük, hogy jó, megehetem azt a csokoládét. Nem ehetek meg belőle mondjuk egy egész táblával, de büntetlenül megehetek két-három kockát belőle. Kicsit könnyebb az ember a lelkének, hogyha nem olyan radikális a változás.

Egyes okoseszközöknek vannak olyan funkciói, mint a vérnyomásmérés, az EKG, a szívritmus, és hasonlók. Ezekre lehet hagyatkozni? Vagy csak a szakorvos?

– Ha pulzusmérésről beszélünk, akkor mondjuk egy jobb minőségű okosóra körülbelül 10 százalékot tévedhet, hiszen a pulzusunk folyamatosan változik. Tehát egy hozzávetőleges értéket kap. A vérnyomásmérők sem, amikor az óra akarja mérni. Rendes, felkaros vérnyomás mérő kell. Az EKG sem megbízható. EKG-nak azt lehet hívni, amikor egy tizenkét csatornás elvezetéses műszer van, amit itt is csinálunk, és papírra rögzítünk. Az okoseszközök erre nem valók, csak zűrésre valók lehetnek. Olyanok, mint amit mi is használunk falunapokon, például ezt a WIWE készüléket, de az is csak egy csatornás EKG, szűrővizsgálatra alkalmas, de diagnosztikus célból ezek nem használhatóak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

De lehet indikátor arra, hogy menjek el a vizsgálatra?

– Persze. Ha egy okosórán azt látom, hogy folyamatosan száz fölötti pulzust ír ki, és ha megtapintom, azt érzem, hogy valóban 100 fölötti a pulzusom, és mindez napokon, heteken keresztül ez állandósul, mindenképpen indokolt a vizsgálat.

Egy-egy ilyen kampány alatt hányan fordulnak meg itt?

– Legutóbb 120-130 fő jelent meg összesen, a meghirdetett két hétvégi és 10 hétköznapon.

Kik a hajlamosabbak eljönni a vizsgálatra, a férfiak vagy a nők?

– Számomra is meglepő, hogy a férfiak is elég nagy számban részt vettek az előző szűrésen is, és most is. De inkább a nők vannak túlsúlyban.

Miért jöjjek el a vizsgálatra? Múlhat az életem rajta?

– Akár múlhat is. Az előző szűrésnél találtunk olyan ritmuszavarokat, amik ugyan nem életveszélyesek, de nagyon nagy problémát okozhatnak. Például pitvarfibrilláló embert többet is találtunk. A pitvarfibrilláció azért veszélyes, mert akkor a szívben megváltozik a keringés és fokozódik a trombuskészség. Ezek a trombusok, ha elindulnak, agyi stroke-ot okozhatnak. Volt olyan betegünk, akinek több éve fennállt ez a panasza, hogy gyengébbnek érezte magát, nagyon gyorsan felment a pulzusa. Egy ilyen vizsgálaton szűrtük ki, hogy pitvarfibrillál, és vissza kellett állítani a szívritmusát. Sokkal jobban érzi magát azóta is.