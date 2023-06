A bejárás első helyszíne Adonyban Ronyecz Péter polgármester kalauzolásával a Hóvirág Óvoda volt, de ellátogattak az épülő bölcsődéhez, valamint a helyi, 300 éves jubileumát ünneplő katolikus templomhoz is. Ezt követően a kormánybiztosi látogatása Nagyvenyimen folytatódott, ahol Gyopáros Alpár kormánybiztos, dr. Molnár Krisztián elnökkel, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel, és Vargáné Kaiser Katalin polgármesterrel átadták a Magyar Falu Program 13 millió forintos támogatásával megvalósult útfelújítást a Bocskai utcában.

Az ünnepségen elsőként a nagyvenyimi polgármester asszony mondott beszédet.

– Vidéken a lakosság közérzetének egyik legmeghatározóbb eleme az utak állapota. Nagyvenyimen mintegy 22-23 kilométer belterületi úthálózattal rendelkezünk, amelyek fejlesztésében különböző támogatási konstrukciók segítségével- az elmúlt tíz év alatt nagyot léptünk előre. A Magyar Falu Program sikere abban rejlik, hogy indokolt céljainkhoz nyújt segítséget, olyan alulról építkező célkitűzések megvalósítására, amely a lakosság igényein alapul. 2019 óta Nagyvenyim minden évben pályázott a Magyar Falu Programban. A Bocskai utca felújítása mellett, így valósulhatott meg egyebek mellett a művelődési ház és a hivatal környékének megújulása, és játszótér és konyha korszerűsítése is. Tehát elmondhatom, hogy sikerrel tudunk pályázni és azt tudom ígérni, hogy fogunk is. Köszönjük a kormány magyar faluért végzett közigazgatási szerepvállalását, valamint köszönöm a kollégáim és azt utca lakóinak a munkáját is. Hajrá Magyarország, hajrá Nagyvenyim!- mondta Vargáné Kaiser Katalin polgármester.

Fotó: Németh Ádám

Dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője a következőket osztotta meg az útátadó ceremónia kapcsán:

– A község önkormányzata 2022-ben a Magyar Falu Program keretében 13 millió forint állami támogatást nyert, amelyből ez az útfelújítás megvalósulhatott. A Bocskai utca viszonylag nagy számú ingatlannal érintett, így a lakosok széles köre élvezheti az út felújítás hatásait a hétköznapjai során. A most átadott fejlesztés javítja a településképet és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, hozzájárul a közlekedési infrastruktúra város és vidék közötti egyenlőtlenségeknek csökkentéséhez. Köszönjük a Magyar Kormány Magyar Falu Programban nyújtott támogatását, ami által most a település egy újabb utcájának burkolata újulhatott meg, hosszú évekre biztosítva a területen élők közérzetének javulását.

Majd dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke szólt az útátadás jelentőségéről:

– A dunaújvárosi körzet kistelepülései közül 6 érintett és közel 300 millió forintot nyertek el a Magyar Falu Program pályázatain a tavalyi esztendőben, hogy megvalósíthassák azokat a fejlesztéseket, melyek a helyi lakosok igényein alapultak. Köszönöm Magyarország Kormányának a vidéknek szentelt figyelmet, amelynek köszönhetően kisebb településeink is fejlődni, szépülni tudnak, hozzájárulva ezzel közös célunk eléréséhez, a településeinken élők komfortérzetének növeléséhez!

Fotó: Németh Ádám

Gyopáros Alpár kormánybiztos beszédében így fogalmazott:

– A Magyar Falu Program sikerét alapvetően három dolog határozza meg. Elsőként a tartalom, mert bár nagyon összetett programról van szó, de hogy mi kerüljön bele azt a helyi igények generálják. Másodsorban a forma, mert rugalmas és életszerű eljárás renddel működik és nagyon gyorsan - a kihirdetéstől számítva mindössze 5 nap alatt – a pályázó számláján van a forrás. Harmadrészt pedig a forrástömeg miatt sikeres. Elmondhatom, hogy folytatni fogjuk a programot. Jelenleg is van kiírás pont ilyen út- és járdafelújítási célokra, amelynek a beadási határideje július 14. lesz. De további kiírások is lesznek a nyár végén, legkésőbb az ősszel. Kívánom, hogy a település is tudjon élni ezekkel a lehetőségekkel. Isten éltesse Nagyvenyim minden lakóját!

Ezt követően került sor a szalagátvágási ceremóniára, amelyen Gyopáros Alpár, dr. Molnár Krisztián, dr. Mészáros Lajos és Vargáné Kaiser Katalin mellett az utca lakóinak nevében Szokolai János is részt vett.