A Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskola egy különleges oktatási program, amelyet az egészséges gyermeki agyi fejlődése érdekében hoztak létre. Hazánkban már közel hatvan iskola működik, a múlt hétvégén megrendezett országos verseny kapcsán Nagy Andreával, a dunaújvárosi Kis Zseni vezetőjével beszélgettünk.

A mentális aritmetika egy, szakemberek által kidolgozott komplex program a gyermekek agyi fejlődésének kialakulásához. Ez a program Magyarországon egyedülálló, és semmihez sem fogható, japán módszertanon alapszik, és több mint száz iskolával, több száz tanárral és több ezer diákkal működik. Városunkban a Római körúton a volt Taberna könyvesbolt helyén működő iskola vezetőjével, Nagy Andreával beszélgettünk annak apropójából, hogy a helyi diákok kimagaslóan jól szerepeltek az idei évi országos mentális aritmetikai versenyen.

– Iskolánk 4-12 éves gyermekek számára nyitja meg kapuit, mert ebben az időszakban fejlődik legjobban az emberi agy. Abakusz segítségévek aktiváljuk mindkét agyféltekét. Az abakusz használatának elsajátítása után a gyermek bonyolult matematikai feladatok kiszámolását is könnyedén elvégzi, és a helyes választ pár másodperc alatt megmondja, kizárólag saját tudása segítségével. Célunk az, hogy minden gyermek életre keltse mentális képességeit, maximalizálja azokat, és ez által önmaguk még jobbjai legyenek. Az egészséges mentális fejlődés játékosan és szórakoztató módon történik. A program három fontos pillére az abakusz, a mentális aritmetika és didaktika. Tanmenetünk gondosan megtervezett, és száz százalékban odafigyel a gyermekek individualitására. A tanulás kis csoportokban történik, tele szórakoztató tevékenységgel, játékkal és sok versennyel. A légkör mindig kellemes, kreatív és pozitív. A kis zsenik segítségét szolgálják internetes oldalaink és applikációink. Itt a kisebbek játékosan tanulnak, a nagyobbak pedig a házi feladatok kidolgozására használják. Mert lehet játékos is és szerethető a matematika. Tanfolyamunkon az abakusz segítségével számolnak a gyerekek, ezáltal sokkal könnyebben érthetővé válik nekik a tízes átlépés, a számok bontása tízig műveletekben alkalmazva is, és természetesen az összeadás, kivonás és az osztás, szorzás. A mentális számolásnál pedig az agyukat dolgoztatjuk meg, így fejlődik a logikus gondolkodásuk, koncentrációjuk, figyelmük és még az intelligenciájuk is.

Fotó: Nagy Andrea

Az országos verseny előtt minden évben házi bajnokságot tartunk, ahol az iskolánk csoportjai között folyik a vetélkedés, majd ezután abszolút bajnokokat avatunk.

– Az elmúlt hétvégén megtartott országos versenyen, Zuglóban közel hatvan Kis Zseni Iskola, csaknem százötven tanulója mérte össze a tudását. Itt a mentális és írásbeli versenyszámokban is remekeltek legszorgalmasabb gyermekeink. Az idei országos verseny mérlege: tizenkét versenyzőnk, tizenegy serleggel és rengeteg éremmel és oklevéllel tértek haza. Az országos versenyen Balássy Larina, Huszár Zsófia, Parola Máté, Für Barnabás, Kovács Milos, Deimel Nóra, Galambos Gréta, Berényi-Rimóczi Péter, Huszár Zsigmond, Baán Aliz, Lőrinczi Kata és Városi Hédi vettek részt.

– Közben szeptemberben újabb kurzusok indulnak nálunk, a beiratkozás már megkezdődött. Újdonság a házunk táján, hogy az Önbizalom nagykövete lettem. Komócsin Laura nevéhez fűződő nemzetközi önbizalom-kutatás alapján az az eredmény született, hogy a magyarok önbizalma alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. Az Önbizalomnövelde elnevezésű program célja, hogy segítségével három év alatt, azaz 2025 nyarára a magyarok önbizalma elérje a nemzetközi átlagot, ezzel hozzájárulva versenyképességünk és össz-boldogsági szintünk növekedéséhez.

– Az országos célcsoporton belül is fókuszba szeretnék helyezni a tanárokat és diákokat, akiknek önbizalma a magyar átlagnál is alacsonyabb. A program ingyenes, amelyek az Önbizalom nagyköveteinken keresztül jutnak el az összes vármegyébe. Így csatlakoztam ehhez én is önkéntesként. Elsősorban az óvónőket és a gyerekeket szeretném megcélozni majd, de később az iskolákba is el szeretnék jutni. A program elemei már a nyári táborainkban is szerepelnek. Idén négy turnusban, az ötévestől a tizenhárom éves korosztályig táboroztatunk – mondta el Nagy Andrea.