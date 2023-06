Márta István igazgató beszédében kiemelte, hogy kevés olyan dolog van, amelyet tanárok és diákok egyforma lelkesedéssel várnak, mint a tanév végét. 353 tanulóval zárták a tanévet, és sikeresnek lehet elkönyvelni. Azt is megerősítette, hogy az iskola nem versenypálya, ám önmagukhoz képest növekedni szeretnének. Ugyanakkor rend és fegyelem nélkül nincs eredményes pedagógiai munka.

Az iskola tanulmányi átlaga 4,42, a magatartás 4,55, a szorgalom pedig 4,33. Majd a kitűnőket és kiválókat szólították az iskola közössége elé, összesen 37 diákot jutalmaztak.

A következőkben minden vármegyei és országos versenyeredményt is ismertettek, e téren is jeleskedtek a rácalmási iskolások: nemcsak a tantárgyi, de a művészeti oktatásban, valamint a sportversenyeken is szépen teljesítettek a gyerekek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt követte Németh Miklósné alpolgármester: elmondta bár nem az önkormányzat az iskola fenntartója, de ez nem jeleni azt, hogy ne figyelne oda az önkormányzat az iskolára, mert nagyon fontosa jövő nemzedéke, a gyerekek a településnek. Ezért hozta létre az önkormányzat a Büszkeségünk díjat, amellyel most is számos diákot ismertek el. Ezek átadása előtt jelentette be Az év pedagógusa díj elismertjeit, Baksa Lászlót és Márkusné Igmándi Zitát. A város közszolgálatáért díjat Pesseiné Krasznai Erzsébetnek adományozták idén.