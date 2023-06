Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ahogy azt a konferanszié, Szárszó Lajos fogalmazta, történelmi pillanatoknak lehetnek részesei a jelenlévők, és egy ilyen ötvenéves jubileumot méltó módon kell megünnepelni. A köszöntéseket illetően Trenka János, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület torna-szakosztályának vezetőedzője nyitotta a sort. Mint mondta, fél évszázad nagyon hosszú idő, több is, mint az életkora, ám ebből az időszakból a maga részét örökre a szívébe zárta, és erre biztatta a jelenlévőket is.

Fotó: IM

Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke arról szólt, megható, hogy ilyen nagy a dunaújvárosi tornászok közössége, és hogy ezen az ünnepségen együtt vannak a múlt kiválóságai, a jelen tornászai és a jövő reménységei. Megragadva a különleges alkalmat, a publikum előtt köszöntötte Kovács Zsófiát annak alkalmából, hogy csütörtökön a közönségszavazás eredményeként az év tornászának választotta a szak­ág európai szövetsége.

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is köszöntőt mondott

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke arról szólt, megannyi emlék köti össze a tornászokat, számtalan kiválóság szolgál példaként generációk sorának. A szövetség a lehetőségeihez mérten mindig is igyekezett és igyekszik segíteni a hazai egyesületeket, s azt is hozzátette, aki csak tudja, támogassa ezt a csodát.

Fotó: IM

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere úgy fogalmazott, büszke arra, hogy az elmúlt években ennyi kiválóságot neveltek, nemcsak a sportra, hanem az életre is, és büszkék a sportolóinkra.

Trenka János és a tanítványok Óvári Évával

Fotó: Ihász Martin

A jubileumot egy névadóval koronázták meg, a szakág egyik ikonikus alakja előtt tisztelegve, a létesítményt innentől kezdve Pap Zoltán Tornacsarnoknak hívják. A névadó 1968-tól a Dunaújvárosi Kohász, majd a Dunaferr SE edzője, vezetőedzője, 1975 és 1978 között a magyar ifjúsági válogatott vezetőedzője volt. Az 1970-es évek második felében Bordán Dezsővel együtt megtervezte a Kovács-szaltót, amit egyik tanítványáról, az Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács Péterről neveztek el. Legismertebb tanítványai között volt Paprika Jenő, Berényi György és Erdélyi Péter is. A magyar szövetség 2014-ben a magyar tornasport halhatatlanjai közé választotta. 2020 decemberében Dunaújvárosban hunyt el. A család részéről a lánya, Selmeciné Pap Judit volt jelen az eseményen.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A műsor részeként köszöntötték a jelenlévő dunaújvárosi olimpikon tornászokat: Óvári Évát, Lővei Máriát (neki éppen aznap volt a születésnapja), Kovács Pétert, Pánczél Miklóst, Kovács Zsófiát, és telefonon jelentkezett be Supola Zoltán, aki sajnos nem tudott eljönni. A sor még nem volt teljes így, hiszen a sikerben igen nagy érdemük van az edzőknek is, így a közönség elé hívták a felkészítő szakembereket is.

Fotó: IM

Ezután a jelen tornászai vették át a főszerepet, és bemutatták, mit is tanultak eddig, milyen szinten tartanak; a korosztályokat átívelő bemutatók sora amolyan szimbolikus párhuzamot is jelentett az elmúlt öt évtized tekintetében. A műsorból az edzők is kivették részüket: a gyakran csarnokbeázástól nehezített körülményeket a humoros oldaláról megközelítve „szárazföldi szinkronúszós” bemutatóval örvendeztették meg a közönséget. A produkciók után pedig kötetlen ünneplés és beszélgetés következett.