Lázár János a megújult kecskeméti Városháza ünnepélyes átadóján – többi között - hangsúlyozta, hogy ezt a Modern Városok program lezárásával, a vidéki megyei jogú városokkal kötött új szövetség keretében valósítják meg azért, hogy minél inkább összekössék a régiót Szerbiával és becsatornázódjanak a dél-európai és balkáni gazdasági lehetőségek a magyar gazdaságba. – írja a baon.hu portál.

Fontosak a vidéki központok

A miniszter elmondta, hogy 2015 óta a Modern Városok program keretében 23 megyei jogú város fejlesztésére mintegy 2200 milliárd forintot költött az adófizetők forrásaiból, majd bejelentést tett: a Modern Városok program lezárultával új szövetséget köt a kormány az ország vidéki központjaival:

– Be kell látnunk, hogy a megváltozott gazdasági körülmények közepette egy program lezárásra és egy új fejezet megnyitására kényszerülünk. Ennek jegyében Magyarország Kormánya a Modern Városok program lezártával új szövetséget ajánl Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc városainak, Veszprém, Székesfehérvár, Győr városának, Szeged, Békéscsaba és Szabadka városának, de különösképpen Kecskemétnek.

A miniszter a bejelentett új szövetség gyakorlati oldalát is megvilágította.

– Kecskemétet nemcsak a vidék, hanem Magyarország egyik fontos központjává tesszük. Kecskemétet és a tőle délre eső, bácskai, bánáti területeket még jobban összekötjük Szerbiával, gazdasági fejlesztési programot indítunk. Jelenti ez az M8-as autópálya megépítését Dunaújváros és Kecskemét között, jelenti egy új, nagyszabású vasúti pálya létrehozását a Győr–Székesfehérvár–Dunaújváros és Kecskemét között (Ez a V0, ami Dunaújvárostól északra lépheti át a Dunát – a szerk.), és jelenti ez a déli határátlépési pontok teljes újjáépítését, valamint Baranya és Bács-Kiskun vármegye hatékonyabb és erősebb összekötését. Mindezt annak érdekében, hogy a dél-európai gazdasági lehetőségek, a Balkán gazdasági lehetőségei Magyarországra becsatornázódjanak és összeköttetésbe kerüljenek – jelentette be Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a felújított kecskeméti Városháza ünnepélyes átadásán

Jelentős lépések történtek már a gyakorlatban

Lapunknak korábban nyilatkozott dr. Mosóczi László a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnökekénk, aki elmondta a Magyar Kormány 2020-ban deklarálta, de már korábban is azt, hogy Magyarország Kelet-Közép-Európa logisztika elosztó központjává kíván válni. Ennek megvalósulása érdekében már eddig is tett, hiszen 2016-ban az útprogram keretében hazánk gyorsforgalmi úthálózatának jelentős mértékű kiépítését vállalta, amit ütemezetten meg is valósít, valamint további fejlesztési elemekről döntött, amelyek közt ott van például az M81, M8-as gyorsforgalmi út, amely a Komárom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét nyomvonalon fut. Innen lehet Szerbia, Románia felé továbbmenni, illetve ott lesz az új M44-es csatlakozása is. (Kecskemét és Lakitelek között – a szerk.) Az M81, M8-as tervezése már folyamatban van, megvalósítása még ebben az évtizedben várható. A közúti fejlesztések, a megépülő V0,- mivel mindkettő Dunaújváros térségét érinti északon, illetve délen – továbbá a Duna, mint harmadik tényező, olyan együttállás, amely egy kiváló intermodális logisztikai központ adottságait alapozzák meg közlekedési szempontból.