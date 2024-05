Ma délután Nagy Jánossal, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkárral találkoztam az egyik belvárosi kávéházban. Jánossal az egyetemen csoporttársak voltunk, így hosszú időre nyúlik vissza a barátságunk. Függetlenül attól, hogy egy ideig más politikai közösséget képviseltünk, a jó kapcsolat mindig is megmaradt. Nosztalgiáztunk most egy kicsit a régi időkről, ugyanakkor fontos ügyekről is beszéltünk, Dunaújváros helyzetéről, nehézségeiről és jövőjéről. Vázoltam neki a mi helyi programunkat, az államtitkár pedig a támogatásáról biztosított.