"Újabb fordulat a dunaújvárosi távhő-botrányban! Több, mint egy hete jelent meg az a vészjósló hír, miszerint újabb két erőmű került a Pomázi-cégcsoport 100 százalékos tulajdonába. Aztán egy nyílt levél is napvilágot látott, amit Pomázi Csaba címzett Pintér Tamásnak, és benne azt írta, ezzel mind a négy dunaújvárosi távhő hőforrás a cégcsoport tulajdonában van" - erre a fajsúlyos helyzetre hívta fel a figyelmet most pénteken Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltje közösségi oldalon tett bejegyzésében. Azt is kiemelte, hogy "egy felelőtlen politikai döntést hozott Pintér Tamás 2021-ben azzal, hogy idő előtt felmondta a távhő-és vízszolgáltatási szerződést a DVCSH-val- ami 2023-ban amúgy is lejárt volna. Váratlanul kellett szembesülnünk ezzel a politikai döntésével, ami ráadásul egy kaotikus helyzetbe sodorta a városlakókat is és több milliárdos vagyont vesztett Dunaújváros!", majd feltette azt a kérdést is, teljesen jogosan, hogy ebben az ügyben miért nem szólalt meg eddig Pintér Tamás.