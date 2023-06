Tavaly kicsit bukdácsolt, idén viszont teljes erőbedobással indult neki a POK gimnáziumát képviselő csapat a Szombathelyen megrendezett diákolimpiai döntőnek, az eredmény pedig magáért beszél. A sikerek már a megyei döntőn elkezdődtek, ahonnan a négyfős csapat százszázalékos teljesítménnyel, minden meccset megnyerve jutott tovább a mindent eldöntő májusi versenyre.

Idén egy igazán különleges, családias csapattal vett részt az intézmény a diákolimpián, ugyanis a három tehetséges Pásti testvér (Pásti Zsombor, Pásti Áron és Pásti Anna), a szintén nagy tehetséggel megáldott Tancsa Tamással kiegészülve szállhatott harcba az első helyért. Árgyelán Emese, a Pannon Oktatási Központ Magángimnázium matematika és fizika szakos tanára, valamint a három Pásti testvér édesanyja elmondta, nagyon örül, hogy gyermekei egy csapatban tudtak játszani.

„Ez a felállás rendkívül egyedülálló volt, ugyanis most először és utoljára játszhatott mindhárom gyermekem egy csapatban” – említette Árgyelán Emese. A tavalyi diákolimpián Anna külön lány csapatban játszott, Zsombor pedig ekkor még nem volt gimnazista, azonban ebben az évben Áron és Tamás mellé csatlakoztak ők is, egy szenzációs csapatot alkotva. Mivel Anna idén végzős, így jövőre már nem tudja erősíteni a brigádot, a közös játszma lehetőségét tehát csak most tudták kihasználni.

A májusi mérkőzésen remekül játszott a négy tehetség, a középiskolai döntőben egyedüli csapatként nyerték meg minden mérkőzésüket, sőt, Áron és Zsombor még tábladíjat is szerzett, így közel hibátlan teljesítménnyel végeztek. Említésre méltó, hogy Zsombor mindössze 13 éves, játéka a középiskolások mezőnyében így kiemelkedő volt, de a siker természetesen mind a négy csapattag kiegyensúlyozott játékának köszönhető.

Fotó: Facebook

A Pásti testvérek édesanyja megjegyezte, mindenkire nagyon büszke, hiszen a gyerekek remekül hozták a formájukat. Az egész éves gyakorlások nagyon sokat segítettek abban, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak, ez pedig edzőik egész éves munkájának köszönhető (Taskovits István, Klimkó Csaba, Medvegy Zoltán, Berkes Ferenc, Erdős Viktor). „Mivel mindegyikük kiemelkedő sportoló, így hatalmas tudással rendelkeznek, amit kiválóan fel tudtak használni a játszma során, különösebb felkészülés nélkül” – említette Árgyelán Emese.

Az édesanya elmondta továbbá, a diákolimpiai sikerek után most egy június 10-én zajló, nemzetközi versenyre készülnek, valamint a tízes válogató során Áron és Zsombor is bekerült az országos bajnokságba, így a két fiú ott is játszik majd. Ezenkívül pedig Áron a magyar válogatott csapatát erősítve játszik majd az U18-as bajnokságon.