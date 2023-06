Péntektől dübörög a Szalki-szigeten a márkafüggetlen autós találkozó, a Duna New Szabi. Szombaton különféle technikai versenyszámban mérettethetik meg verdáikat a sofőrök, ezenkívül lesznek olyan szépségversenyek is, amelyeket a közönség szavazott meg – például a legszebb tuning, német autó, csajos autó, beltér stb. Ez utóbbiakat a helyszínen kiválasztott hat zsűritag fogja értékelni. Ma estére egy bulit is szerveztek, Adam Gain, a népszerű siófoki szórakozóhely rezidens DJ-je fogja a talp­alávalót szolgáltatni kifulladásig. Az autós rendezvények mellett számos családi program is várja az érdeklődőket. Érdemes lesz tehát kilátogatni a szigetre.