Megalakulása óta a Duna Plazma minden hónapban támogatást nyújt valamilyen helyi alapítvány, egyesület számára. Dósa Dorottya centervezető megjegyezte, elsősorban olyan szervezeteken segítenek, amelyek beteg, rászoruló emberekkel foglalkoznak, vérplazmaadó helyként ezzel tudnak a leginkább rezonálni. Ezen kívül azonban céljuk a gyermekek, és hátrányos helyzetű családok támogatása is, hiszen nekik is hatalmas szükségük van minden adományra.

Így esett a választás a Magyar Mentőszolgálat Alapítványra, akiket a Duna Plazma intézménye száz ezer forint anyagi támogatással segítette. Németh Józsefné, az alapítvány munkatársa elmondta, nagy örömmel fogadják az adományt, és már tervben van az is, mire fordítják majd a pénzösszeget. „Célunk természetesen az, hogy az ellátottak megsegítésére használjuk fel az támogatást. Tartós élelmiszerek beszerzésével azokat az nehéz sorsú embereket tudjuk segíteni, akiknek nincs lehetősége beszerezni ezeket” – jegyezte meg az intézményvezető.

Fotó: LI

A Papírgyári úton működő telephelyen jelenleg 250 fő, a Kandó Kálmán téren található intézményben pedig 104 fő veszi igénybe az alapítvány nyújtotta lehetőségeket, akik zömmel jövedelem nélküliek, vagy csak nagyon csekély keresettel rendelkeznek. Az alapítvány munkatársai hozzátették, mindent megtesznek a hátrányos helyzetű, beteg, sokszor mentális és fizikai problémákkal küzdő ellátottak segítése érdekében, azonban az alapítványnak sokszor már nincs arra kapacitása, hogy mindent saját önerőből finanszírozzon, így az adományok mindig jól jönnek.

A vérplazmaadó intézmény vezetője megjegyezte, már most is számos helyi cég támogatja a különböző szervezeteket, alapítványokat, azonban jó lenne, ha minél többen hozzájárulnának a rászorulók életminőségének javításához. A Duna Plazma centrum pénzügyi segítségen kívül több alkalommal szervezett már gyűjtést is különböző egyesületeknek. „A gyűjtések rendszerint nagyon sikeresek, hiszen a plazmaadók is örülnek, ha segíthetnek” – mondta Pavleszek Ildikó, az intézmény marketing asszisztense. A Duna Plazma így a jövőre nézve is felajánlotta támogatását a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány számára.