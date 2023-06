Pörög tovább a dunaújvárosi Jószolgálati Otthon lakói számára szervezett önkéntesek nyara eseménysorozat. Ezen a héten a táncos programok kerülnek fókuszba, csütörtökön a hip-hop kapta a főszerepet, pénteken pedig pörgős zumbával készülnek.

A csütörtöki interaktív esemény során a gondozottak a táncparkett ördögeivé válhattak, ugyanis a Zoltán Erika tánciskola három tehetséges táncosa nem csak bemutatót tartott, hanem meg is tanította az előadott koreográfiát a lelkes jószolisoknak. Zsorda Erik, a Zoltán Erika tánciskola dunaújvárosi csoportjának vezetője elmondta, már 14 éves kora óta, azaz több mint 10 éve vesz részt a Jószolgálati Otthon által szervezett önkéntes programon, ahova minden alkalommal nagy örömmel jár vissza. Csakúgy, mint minden évben, a táncosok most is remek hangulatot varázsoltak, akik ez alkalommal a nemrég tartott évzáró gálájukon előadott finálétáncukat hozták el a közönség számára.

Az ellátottak már a táncos bemutatót is nagyon élvezték, de az előadást követő táncóra szintén elsöprő sikert aratott.