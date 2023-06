A Jövő Új-Városáért Egyesület szervezésében zajló sorozat tavaly szeptemberben kezdődött az ovi futással, aztán az általános- és középiskolásoknak szerveztek váltóversenyt, majd a Mikulás futás következett, a Rudas iskolával közösen tartottak esélyegyenlőségi sportnapot, szabadkorcsolyát szerveztek, legutóbb pedig nordic walking túrát hirdettek Dunaújváros és Rácalmás között. Most szombaton pedig következik a nagyszabású, Grund Sportnapra keresztelt program, ami a felnőttektől kezdve a gyerekekig mindenkit megszólít, de az érdeklődőket is szívesen látják június 10-én.

– Az a célunk ezzel a hagyományteremtő rendezvénnyel, hogy népszerűsítsük az egészséges életmódot, a sportolási lehetőségeket, a résztvevők mozogjanak egy jót, kellemes napot töltsenek el, akár családosan is. Emellett szeretnénk tovább vinni a steelballt is, amire a nagy múltja mellett örömmel láttuk, hogy most is van igény, hiszen közel negyven csapat regisztrált – mondta Zemankó Zoltán, a JUVE sportért felelős csapatának vezetője.

Az első utcai kosárlabda versenyt 1994-ben rendezték meg Dunaújvárosban

Forrás: DH-archív

– Ami a részleteket illeti, a Dunaújvárosi Egyetem főépülete mögötti belső területen hat pályán rajtol 9 órakor a steelball, azaz utcai kosárlabda verseny, százötven fő körüli létszámmal. Azt gondolom, ennyi kihagyás után ez jónak számít. Erre az egyetlen programra kellett egyedül előzetesen regisztrálni. 9.30 órától aztán kilenc aerobik és fitnesz edző részvételével a nők együtt mozognak címmel kezdődik egy több órás program, a trénerek húszperces blokkokban tartják a foglalkozásokat, ezekbe bármikor be lehet kapcsolódni a nap során. Többféle mozgásnemben lesznek bemutatók, azok között pedig, akik végigcsinálják, értékes nyereményeket sorsolunk ki – tette hozzá.

Kiemelte, a legkisebbekre is gondoltak, 10 órakor rajtol a nyuszimotor verseny, a város minden óvodájából várják a lurkókat erre a szervezett kupára. Az egységekből ötfős csapatok érkeznek, akiknek egy kijelölt pályát kell teljesíteni, az időmérő futamok után jön a négyes döntő. Különlegesség lesz, hogy a Vérlovagok motorosai vezetik majd fel a gyerekeket, később persze meg lehet nézni majd a járműveiket is. A verseny után azok az ovisok is mehetnek a pályán, akik nem tagjai a csapatoknak.