A Szezonzáró Jégfény Parti szombaton lesz 19 és 22 óra között a jégcsarnokban

Az elmúlt időszakban a jégkorongklubunk számos alkalommal biztosított szabad korizási lehetőséget a nagyközönség számára a Dunaújvárosi Jégcsarnokban. Március 4-én lesz a szezon utolsó alkalma, amelyet igyekeztek különlegessé tenni, a Jövő Új-Városáért Egyesülettel (JUVE) közösen.

Mint azt Zemankó Zoltán, az egyesület sportteamjének vezetője elmondta, a Sportolj Dunaújváros! elnevezésű programsorozat újabb állomásaként valósítják meg a szombat esti kavalkádot, a Szezonzáró Jégfény Partit, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A rendezvény célja (a Sportolj Dunaújváros! mozgalom küldetésének megfelelően) természetesen a sport, a mozgás, az egészséges életmód és az aktív közösségi szórakozás népszerűsítése. A korizás mellett több programelemmel színesítik a rendezvényt. Így például zenés kavalkád adja meg az alaphangulatot, a keverőpult mögött DJ Matkovics és Klashd3m fog majd gondoskodni a slágerekről. Sztárvendégek is érkeznek az eseményre, mégpedig Király Péter és Vas Gábor, az Éjjel-nappal Budapest című televíziós műsor szereplői. A gasztronómiai vonal tekintetében lesz egy büfé is a helyszínen, ahol sült kolbász és forralt bor is szerepel a kínálatban.

A rendezvény belépős, ezúttal kedvezőbb áron, 1500 forintért lehet jegyet váltani. Ez azért fontos, mert a szezonzáró koribuli jótékonysági célt is szolgál. A szervezők tájékoztatása alapján az esemény bevételének egy részét a Jószolgálati Otthon Közalapítvány számára ajánlják fel. Ugyan korlátozott számban, de lehetőség van korcsolya bérlésére a jégcsarnokban. A Szezonzáró Jégfény Partit tehát március 4-én 19 és 22 óra között tartják a jégcsarnokban.

A JUVE január végén szervezte meg az esélyegyenlőségi sportnapot a Rudasban. Itt elöljáróban vázolták, hogy az idei első félévben terveznek még utcai kosárlabdázást, futóversenyt, valamint megszervezik a bringatúrát is.