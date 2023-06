A rácalmási Nagy-szigeten található tanösvény létesítményeinek megújulására építve a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ túraprogramjainak tematikáit is felfrissítették, és újjávarázsolták a helyi szakemberek. Három célcsoportnak is, az alsós kisdiákoknak, a felsős tanulóknak és felnőtteknek kínálnak ökoturisztikai programot. A természeti ismeretek mellett csapatépítő, logikai és humoros kalandokat is belecsempésztek a kirándulásokba, így igazi élménytúrán vehetnek részt a jelentkezők.

A Rácalmási-szigetek ma már természetvédelmi terület. A védetté nyilvánításnak egyik legfontosabb célja az volt, hogy a gyönyörű tölgy-, kőris- és szilfa növénytársulásokat megóvja az új, idegenhonos agresszívabb fafajtáktól. Sűrű lombkoronájuk ellenére a ligeterdők cserje- és gyepszintje is rendkívül gazdag. Kifejezetten nagy és értékes a védett lágyszárúakból álló aljnövényzete. Az ártéri réteken és a mocsarakon általában előforduló növényzet mellett különösen ritka fajokat is találhatunk. A puhafás liget­erdő legjellegzetesebb fája, a fekete ­nyár napjainkra már a kipusztulás szélére sodródott, megóvása a természetvédelem egyik fő feladata.

A szigetet ölelő holtág minden évszakban lenyűgöző

Fotó: Rácz József

A dús, változatos növényzethez gazdag állatvilág társul. A holtágak vizes élőhelyei olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak is otthont adnak, mint a mocsári teknős, a tarajos gőte vagy a vidra. A táplálékban gazdag holtágak és öblök változatos madárvilágot fogadnak be. A Nagy-szigeten jelenleg is 92 különböző madárfajta fészkel, és több mint 50 további látogatja rendszeresen.

Az önkormányzat felújíttatja a fogadóépületet és környezetét, ahol megpihenhetnek a kirándulók, túrázók

Fotó: Zsedrovits Eniko"



A településnél található szigetcsoport tagjai közül a legnagyobb a Nagy-sziget nevű, ezen a 380 hektáron elnyúló és mintegy 4,5 kilométer hosszú földterületen alakították ki a rácalmási ártéri tanösvényt. Az ösvény 17 állomáson keresztül kalauzolja végig a látogatókat. A séta során nádkunyhóval, fűzkunyhóval, több madármegfigyelő toronnyal és a vízen átvezető pallósorral is találkozunk. Bár a szigetek nem, de a létesítmények a város tulajdonában vannak. Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy felújítja a tanösvényt, ennek keretében már megújult a bürühíd, valamint a fogadóhelyiség és az azt körülvevő asztalok, padok is. A következő lépés az új tájékoztató táblák kihelyezése lesz.

Fotó: amatőr

Így kisebb-nagyobb csoportoknak, munkahelyi, baráti és családi közösségeknek, iskolai osztályoknak is remek kirándulási lehetőséget kínál a csodálatos természeti környezet.