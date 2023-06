A sátrak közötti barangolások alkalmával a vadászok sörpadjánál pihentünk meg, ahol Márok Csabával, Mezőfalva polgármesterével beszélgettünk.

– Az idei évi vigasságok nem egyszerűen indult. Kezdődött az egyik fellépőnk körüli botrány miatti koncertlemondással és folytatódott a péntek esti viharral. A mezőfalvi embereket azonban nem olyan fából faragták, hogy ezek a problémák akadályok legyenek. Szerencsére minden időben rendeződött. Nézzünk most körül szombat délelőtt! Ennél ideálisabb időjárást el sem lehet képzelni. Ráadásul rengeteg ember jött a rendezvényeinkre. Büszkeséggel mondhatjuk, ami a civil megbeszélésen is elhangzott, hogy megtelt a hely! Ezt úgy kell érteni, hogy a helyiekkel megtelt, mert ezt a mezőfalvi emberek csinálják, a maguk közösségének ünneplésére! Ennél többet talán nem is akarhatunk – válaszolta érdeklődésünkre a falu vezetője.

Mezőfalváért díjazottak: Czuppon Péter, Horváth Lászlóné, Bugyik Imréné, Kovács Béláné, Balogh Tímea. Klics Ferenc díjas Fehér Krisztián

Fotó: Horváth László

A folytatásban többféle szórakoztató programnak örülhettek az emberek. A hivatalos megnyitó után szigeti Fercsi, Mesélő musicalek és az elmaradhatatlan habparty nyújtott felhőtlen szórakozást kicsiknek és nagyoknak. 16 órától ünnepélyes pillanatok következtek. Mezőfalva Képviselői Testületének díjait vehették át a közösségért, a faluért sokat dolgozó emberek. Mezőfalváért díjban részesült Horváth Lászlóné pedagógus, igazgatóhelyettes, Bugyik Imréné óvodakonyhai dolgozó, Balogh Tímea pedagógus a Mezőfalvi Nőikar vezetője, Czuppon Péter néptáncpedagógus és Kovács Béláné Deák Marika, aki a Táj ház gondnokaként és közösségi emberként tevékenykedik. Mezőfalva birkózó sportjában kifejtett munkájáért Klics Ferenc díjat vehetett át Fehér Krisztián edző.

Az elmaradhatatlan habparti ismét nagy siker volt

Fotó: Horváth László

A hivatalos percek után zenés, táncos produkciókkal folytatódott a falunap. A színpadon disco és mulatós zeneelőadók MR. Rick, mezőfalvi néptáncosok, német nemzetiségi táncosok, Tarr Petra énekes, Auth Csilla, ZumbErika mezőfalvi csoportja mutatta be fergeteges műsorát. A színpad előtt a műsorszüneti időket kitöltő pillanatokban a már hagyományos mezőfalvi flash mob formációnak tapsolhattunk, akik a mezőfalvi művelődési ház csoportjaként járták a Jerusalema és a Mamma Mia táncokat. Az est zárásaként Wolf Kati és együttese, valamint DJ Deka és Miss Chrisstyn csapott fantasztikus bulit.