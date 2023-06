– A mi esetünkben tavaly októbertől a gáz ára a 8-szorosára nőtt, a villamos energia ára pedig január elsejétől a 4,5-szeresére. Mind a két tétel nagyon komoly emelkedést jelent. Az energiaválságot megelőzően is már dolgoztunk azon, hogy csökkentsük az energiaköltségeket, kiemelten szem előtt tartva a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot. A csarnokokra napelemeket telepítettünk. Törvényben meghatározott, hogy 50 kW/óra energiamennyiséget lehet visszwattos rendszerben kezelni. Számunkra ez a mennyiség nagyon alacsony, de kihasználtunk azt a lehetőséget, hogy két egymás mellett lévő telephelyünk külön betáppal rendelkezik, illetve vásároltunk is egy csarnokot, amelynek a tetején napelemek vannak. A napelemes rendszerek telepítésével átlagban az éves fogyasztás harmadrészét tudjuk kiváltani. Továbbá az elmúlt időkben megvalósult beruházások során az energiatakarékosság jegyében olyan gépeket, berendezéseket is vásároltunk, amelyek energiafelhasználása sokkal kedvezőbb, ráadásul alacsonyabb a szükséges energiafelvételük is a frekvenciaváltós rendszerüknek köszönhetően. Ugyancsak az elmúlt években cseréltük le a cég csarnokainak világítását LED-es fényforrásokra, ami azt jelenti, hogy a világításból adódó villamosenergia fogyasztást közel harmadára csökkenthettük, ezzel együtt a csarnokokban 30-40 százalékkal növelhettük a fényerősséget. A gáz kapcsán többfokozatú szabályozó egységeket telepítettünk a csarnokokba, így a hőmérsékletet jobban tudjuk szabályozni, de szerencsére az előző szezonban nem is voltak olyan hidegek, mint az előző években. Így a gázfogyasztásunk lényegesen kevesebb volt, mint az előző években, ebből adódóan a jelentősen megnövekedett energia egységár nem jelentett akkora többletköltséget mint az magából az áremelésből áll volna elő.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Mit láttak, mit tapasztaltak a megrendelőik körében, ők miként élték meg az energiaválságot?

– Sokaknak óriási terhet hozott, a Megrendelőink jelentős része költségérzékeny az energiaárak tekintetében. Az egyik éppen az ISD Dunaferr Zrt., de említhetném az Ózdi Acélművek Kft.-t is, amely gázzal és villamos energiával állítja elő az acéltermékeket. Az említett cégeknél lényegesen csökkent is a termelés, illetve azokra az időszakokra tették (például éjszaka, hétvége) a termelést, amikor olcsóbb piaci áron vásárolhatták a szükséges elektromos energiát. A raktárkészlet felhasználással pedig kivárhatták, amíg az energiaár kedvezőbbé válik.

– Most, hogy véget ért a fűtési szezon, valamivel kedvezőbbek a lehetőségek?

– Igen, azt mondhatom, hogy most egy kicsit egyszerűbb a helyzet. A szolgáltatóktól minimum egy éves időtartamra tudunk szerződni a villamos energia vásárlásra. Az idei évre megkötöttük már a szerződést, és a jövő évire is. Ennek tükrében látható, hogy villamos energia jövő évi ára feleannyi lesz, mint az idei, de még az így is jóval több, mint ami tavaly volt. Megkötöttük a gázra vonatkozó szerződést is októbertől számítva, azon is látható, hogy sokkal kedvezőbbek lesznek az árak az ideihez képest. Számtalan lehetőséget vizsgáltunk egyébként arról, hogy miként lehet kiváltani az energiaköltségeket, elsősorban a zöld energia felhasználásával. Például átnéztük a szélerőmű lehetőségét, ám elvetettük, mivel nem a legkedvezőbbek nálunk a földrajzi adottságok hozzá. Gondolkodtunk további napelemek telepítésén is, nyilván erre hatással lesz a visszwattos rendszer változása is. Érdekesség, hogy az első napelemeink beruházásának megtérülése körülbelül 7,5 évet jelentett, a most érvényben lévő villamos energia árakon nem egészen két évet, a jövőben tervezett napelem telepítéseké pedig négy évet. Ezek belátható megtérülési idők, így érdemes tervezni velük.

– Ha már említette a vasműt, beszéljünk arról is, hogy a gyár helyzete, annak felszámolása hogyan érinti a Darusínt, hiszen ott is van Önöknek egy egységük.

– Az ISD Dunaferr felszámolásával jelentős kárunk származott, ami vélhetően nem is fog már megtérülni, legfeljebb a töredéke. Lényegében a felszámolási eljárást megelőző hónapok munkáinak díját vesztettük. Ez a tevékenységünk finanszírozásban óriási gondot jelent. Jelenleg is dolgozunk az ISD Dunaferr Zrt. területén, és mivel felszámolási költségként minősül, így azokra számíthatunk. Viszont stratégiailag át kellett gondolnunk, milyen folytatás jöhet számításba, ha például mégsem jön létre a gyár értékesítése, vagy nem rendeződik a sorsa. Mintegy százhúsz munkavállalónk dolgozik a vasműben lévő egységünkben. Felmértük azt, hogy ezeket a kollégákat milyen más területeken tudnánk elhelyezni, akár a cégünk központi helyén. Ezzel együtt felmértük azt is, hogy ezen érintett kollégáknak mekkora hajlandóságuk van más területeinken dolgozni. Az eredmények alapján azt láthattuk, hogy alacsony százalékuk vállalná az új feladatot. Mindenesetre meg kell várni a vasművel kapcsolatos folyamatokat, amelyre vélhetőleg a közeljövőben sor fog kerülni, és kedvező irányt fog venni.

– A vasműs vonaltól függetlenül miként alakul jelenleg a vállalatuk termelése?

– Évente mintegy 400-500 projektünk van, most is körülbelül 20-30 projekten dolgozunk, kisebb-nagyobb megbízatások egyaránt. Például Székesfehérváron a Hydro épít egy új öntödét, annak gyártjuk és telepítjük az emelőberendezéseit, jelenleg a gyártási folyamat zajlik. Dolgozunk a dunaföldvári Bioetanol területén létesítendő új épületeken is, itt július közepén kezdjük a szerelési munkákat. Említhetném még azt is, hogy speciális szerkezeteket gyártunk Németországba és Szaúd-Arábiába. Természetesen a tevékenységi körünk fő elemét, a daru és darupálya gyártást folyamatosan végezzük, azokra is számos megrendelésünk van. Az üzemünk lekötöttsége, valamint a szerelési munkáink mennyisége meghaladják a kapacitásunk száz százalékát, és a budapesti szerviz divíziónk is teljes kapacitással végzi a feladatait az ország teljes területén.