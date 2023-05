A KÖSZ Hankook! program kifejezetten a dunaújvárosi és környékbeli lakosoknak szól és az abroncsgyár munkatársainak segítségével valósul meg. 2022-ben Fejér, Bács-Kiskun és Tolna megye 11 településén végeztek különböző környezetszépítő projekteket: 34 bölcsőde, óvoda, iskola és közösségi tér újult meg munkájuk által. Az önkéntes projektek sikeréhez tavaly a vállalat közel 20, az elmúlt években összesen több mint 130 millió forinttal járult hozzá.

Civil tér a város szívében

A KÖSZ önkéntesei a jubileumi évben többek között Dunaújvárosban a Baracsi úti Arborétum és Tanösvény területét szépítették, újították meg padok telepítésével, régiek felújításával, mezítlábas ösvény kialakításával. A cél az állagmegőrzési, felújítási munkálatokon túl egy civil tér létrehozása volt a város szívében. „2022-ben a Lovarda épülete mögött körbekerítettünk egy korábban szabad területet, ahol karámot is kialakítottunk, ide már a racka juhok is megérkeztek. Új kerti piknik asztalt és farönkből erdei padokat készítettünk. A hankookos dolgozók és mi, önkéntesek együtt szépítettük meg ezt a területet, ami kiemelten fontos az itt élők számára, hiszen az arborétumban a városon belül is el lehet vonulni kicsit a természetbe” – mondta az ötletgazda Orosz Csaba, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kurátora, aki számos KÖSZ programban vett már részt.

Cselekvő segítség

A Hankook Tire Magyarország Kft. a programmal lehetőséget teremt, hogy a cég által nyújtott anyagi támogatások irányáról és felhasználásáról a cég dolgozói döntsenek. Ezáltal olyan intézmények és szervezetek juthatnak támogatásokhoz, amelyekhez a kollégáknak személyes kötődésük van. A program alapelve, hogy dolgozóink és a támogatott szervezetek képviselői csoportosan végezzenek önkéntes munkát saját lakóhelyük közösségei érdekében.

„Ezzel a programmal több célunk is volt. Egyrészt az, hogy támogassuk a környező településeket, másrészt az, hogy ezt a dolgozóink segítségével, aktívan tegyük. Az elmúlt 10 év igazolta, hogy ez jó döntés volt. Örömmel árulhatom el: folytatjuk. A KÖSZ Hankook! Dolgozói Értékteremtő Önkéntes Programot 2023-ban is elindítjuk. A részletekről hamarosan beszámolunk” – mondta Szalai Anett, a KÖSZ Hankook projektkoordinátora.