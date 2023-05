Csütörtökön a kiadónk miskolci telephelyén kisorsolták a Mozaikkereső játékunk nyerteseit. A 12 millió forint összdíjazású nyereményjátékban a következő napilapok előfizetői vehettek részt: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 Óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.

A játékban csak azok az olvasók nyerhettek, akiknek érvényes előfizetésük volt a játék idején, valamint a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul felragasztották a játékszelvényre, amit kitöltve beküldtek a kiadó szelvényen megadott címére. A sorsolás közjegyző felügyelete mellett zajlott. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagyon népszerű volt az előfizetőink körében. Összesen 28 512 darab játékszelvény érkezett be a megadott határidőre.

Az 5 millió forintos főnyereményt egy Vas vármegyei, azon belül is szombathelyi előfizető, Fichtacher József nyerte. 500 000 forint boldog tulajdonosa lehetett összesen tíz előfizető, közöttük két Fejér

vármegyei van: Fejes István (Székesfehérvár) és Hollósi János (Vereb). 100 000 forintot összesen húsz előfizető tudhat a magáénak.

Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a hűséges előfizetőinknek, hogy velünk játszottak.