Szarka Nórit szintén 7 évesen támadta meg a pneumococcus típus egyik legmakacsabb fajtája, ami sajnos nagyban károsította az egészségét. A betegség hatására a kislány először lélegeztető gépre került, majd bal oldali tüdeje lyukas lett, így műtüdő használatára kényszerült. Emellett Nóri az egy életveszélyen is túl van, amit egy, műtétkor fellépő komplikáció okozott nála. Veséit azonban le kellett állítani, most művese-kezelést kap. Állapota azóta javult, a műtüdőt is elhagyhatta, remélhetőleg hamarosan a lélegeztető gépre és a művesére sem lesz szüksége. Mivel két hónapja ágyhoz kötött, hosszú rehabilitáció és gyógytorna vár rá.

Fotó: Laczkó Izabella