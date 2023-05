Az idősek nappali ellátása ingyenes szolgáltatása az intézménynek.

Étkeztetést is lehet kérni ezekre az alkalmakra, ami viszont már fizetős és jövedelemfüggő. További információkat az új szolgáltatásról a szociális központban kérhetnek, vagy az alábbi telefonszámokon: Vass Erika megbízott intézményvezető 06/30-960-8852 és Juhász Vedres Szilvia gondozó 06/30-153-8369.

A szociális intézmény már működő szolgáltatásairól írtunk már korábban is, azt követően, hogy ünnepélyes keretek között átadták a városközpont lévő központ szépen felújított épületét. Ilyen a család- és gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális étkeztetés is. Az utóbbi keretében azoknak biztosítanak napi egyszeri meleg ebédet, akik egészségi, szociális vagy más ok miatt nem tudnak átmenetileg vagy tartósan önmagukról gondoskodni. Az arra rászorulóknak – orvosi javaslat alapján – az ebéd házhoz szállítását az önkormányzat biztosítja. A gondozónők figyelemmel kísérik gondozottjaik mindennapi életét.

A város önkormányzata lehetővé tette, hogy a megszé­pült épület helyet adjon új szociális ellátási formák – a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása – bevezetésére is. Ezeket ütemezetten indították el ebben az évben. 2023 januárjától házi segítségnyújtás – otthongondozás – keretében új szociális gondozó állt munkába, majd az önkormányzat most az idősek nappali ellátásával bővítette a szociális szolgáltatását.