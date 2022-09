Rácalmás - Magyarország Kormányának nemzeti forrásból történő 300 millió forintos támogatásának köszönhetően újul meg Rácalmáson a régi polgármesteri hivatal épülete, amely szociális központként funkcionál majd a jövőben.

– A 650 négyzetméteres épület megújulása azért fontos számunkra, mert itt működnek a szociális szolgáltatásaink, mint a család- és gyermekjóléti szolgálat irodája és az idősek nappali ellátása, ebben az épületben van a körzeti megbízott rendőr irodája és a civil szervezetek is. Tehát egyfajta településközpontként tekintünk az épületre. Már nagy szükség volt a felújításra, hiszen nagyon ­rossz állapotban volt. De a kormányzat támogatása nélkül esélyünk sem lett volna az átépítésre – mondta el korábban Schrick István polgármester.

Külsőre is igazán különleges, formáját tekintve is egyedülállóan szép lett Rácalmás régi városháza. A felújítással végzett a kivitelező. A tereprendezés folyamatban van az épület környékén. A belső terek rendbetétele és berendezése van még hátra a birtokbavételig, az októberre tervezett ünnepélyes átadásig.