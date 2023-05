A Cimbora Klub már két évtizede sikeresen szólítja meg Törökné Antal Mária, azaz Marcsi néni gyerekkönyvtárosi programjaival a kisiskolásokat, hogy együtt hódolhassanak az irodalom és a könyvek szeretetének. Ebben az évben a dunaújvárosi és a rácalmási cimborák kerek évfordulót ünnepelnek. Május 20-án délelőtt a dunaújvárosi klub születésnapján jártunk a Bartók színházban, ahol Érdi Szabó Mártával is beszélgettünk.

A Cimbora mozgalom Érdi Szabó Márta nevével fémjelzett, és a Magyar Televízióban a ’70-es évektől sugárzott ifjúsági műsorból nőtte ki magát. Példátlan népszerűségre tett szert minden korosztályban – az unokáktól a nagyszülőkig –, máig dúdoljuk a főcímzenét, Cseh Tamás és Horgas Béla szerzeményét, hogy Hol volt, hol nem volt, volt egy Cimborám. A műsor megszüntetése nagy csalódás volt országszerte, és utána gombamód szaporodni kezdtek a műsor eszmeiségén alapuló klubok. Hogy Dunaújváros miért volt az elsők között, annak érdekes története van, amit a műsor egykori szerkesztője, Érdi Szabó Márta mesélt el olvasóinknak:

– Éppen Dunaújvárosban jártam 2002 decemberében, zongoraművész fiam – Érdi Tamás a Bartók Színházban koncertezett – és Kálnay Adél József Attila-díjas író mellett ültem a nézőtéren, aki régi cimborám volt, általános iskolai osztályával néhányszor jártak a műsorban is. A Cimbora megszűnéséről beszélgettünk, és felmerült a gondolat: lehet-e, érdemes-e folytatni, s ha igen, hogyan tovább? Ha jól emlékszem, Adél ötlete volt, hogy miért nem folytatjuk élőben? Megtetszett az ötlet mindkettőnknek, és Adél még aznap késő este felhívta „Marcsi nénit”, – tőle tudom! – a város agilis gyermekkönyvtárosát, aki tökéletesen megértette a problémát, és „azonnal vette a lapot” és a következő év április 24-én harminc kisiskolással megalakította az ország első Cimbora Klubját, és hamarosan megkereste Balatonalmádiban Perus Zsuzsát, akiről tudta, hogy a városban az ő tanítványai őrzik a Cimbora Táborok emlékét, mivel több mint egy évtizeden keresztül ez a tévésorozat színesítette a város nyári életét. Hamar egymásra találtak, Zsuzsa és Marcsi néni kapcsolatával, együttműködésével tovább bővült a mozgalom, és sorra alakultak a Cimbora Klubok: Békéscsaba, Székesfehérvár, Érd, Nyíregyháza – ebbe a folyamatba már a mi Cimbora Alapítványunk is bekapcsolódott, és egykori tévés kollégám, Mayer Andrea pályázatokkal segítette a mozgalom további munkáját. Marcsi néni gyerekei cimboraesküt fogalmaztak, cimborafát ültettek, ami a gyerekek örömére azóta már nagyra nőtt. A város és a környező kis települések iskoláiból elsőként közel harminc kíváncsi és lelkes, harmadik-negyedik osztályos diák csatlakozott. Az eltelt két évtized alatt természetesen cserélődtek a tagok, de mindannyian aktívan közreműködnek, sokan az elsők közül máig visszajárnak Marcsi nénihez – mondta el a cimboraszellemiség kitalálója, Érdi Szabó Márta.

Fotó: LI

– Nagyon megható élmény volt a dunaújvárosi kisiskolásokkal ünnepelni. Régi a kapcsolatom Marcsi nénivel, nem először járok Dunaújvárosba, azt is mondhatnám, hogy kicsit hazaérkeztem. Egyébként, ami a Cimbora szellemiségét illeti, története nem is a mi tévéműsorunkkal, hanem Benedek Elek (Elek apó) Cimbora újságjával kezdődött még a múlt században, a húszas évek elején, az erdélyi Kisbaconban. Tehát körülbelül a századik évfordulóját ünnepelhetjük ma Elek apó kezdeményezésének. Így három tekintélyes jubileum esik erre az évre, erre az időszakra. A dunaújvárosi Cimbora Klub huszadik, a budapesti tévéműsor az ötvenedik és Elek apó hagyományának, a legelső Cimbora újságnak pedig századik évfordulójára emlékezhetünk. Nagy siker, hatalmas eredmény, hogy Elek apó üzenete 170 éven át velünk maradt. Úgy éreztük, ezt Budapesten is meg kell ünnepelni, és határtalan öröm számomra, hogy a Liget csodás új épületeit megmutathatjuk ősszel vidéki cimboráinknak is. Cimboránk a Liget a program hívó szava és máris ünnepélyesen meghívlak benneteket, az események időpontját ígérem, időben pontosítjuk. Ami már biztos, hogy szeptember 10-én először a Zene Házában fogunk ünnepelni, és egy olyan rendkívüli műsort állítottunk össze, ahol számtalan híres egykori cimbora lesz a vendég. Velünk lesz Halász Judit, Jordán Tamás, Cserhalmi György, Udvaros Dorottya, Sebő Ferenc, a Kaláka Együttes, Sebestyén Márta és a Cimbora Együttes. Karácsonykor pedig már hagyományosan a Nemzeti Múzeumban fogunk tovább ünnepelni, de ígérem, mindenről hírt adunk és a Cimbora Klubok, amelyek még őrzik Elek apó emlékét, a legelső sorokban kapnak helyet, de jobb, ha hozzák magukkal a nagymamákat, mert ők az én igazi, hűséges cimboráim – mondta el Érdi Szabó Márta.