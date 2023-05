A kortörténeti dokumentumok és a közbeszédben is fennmaradt történetek szerint a Szalki – sziget egykoron a túlparti Szalkszentmártonhoz tartozott, még az is lehet, hogy közigazgatásilag is, hiszen az ottani gazdáknak voltak itt földjei, gyümölcsösei. Annak idején a Duna balparti települése után nevezték el a névváltoztatás tárgyát képező szigetet, miközben sokkal közelebb volt és van a jobbparti településéhez az egykori Penteléhez, amely ma már városunk szerves részét képezi.

A Pentele Egyesület épp ennek apropóján – és a sziget Penteléhez szorosan kötődő múltja miatt - javasolja a sziget névváltoztatását, amelynek aláírói: Tóth László, a Dunaferr nyugalmazott vezérigazgatója, dr. Jobbágy Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, dr. Baráth Károly főorvos, Kelemen Gyula, egyetemi tanár, Reisch György evangélikus lelkész, Fáncsikné Hamar Éva, egyetemi adjunktus, Szabó Zsolt építész, Bartalos Norbert, vállalkozó és Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke.

A Szalki – sziget – a hozzánk eljuttatott dokumentum szerint - 1900-ban kapta elnevezést, addig általában Dunai - sziget volt a neve, vagy a történeti emlékek szerint egykoron ezen a területen állt a Szent Pantaleon Monostor után - a monostor neve volt feltüntetve a sziget ábrázolásnál.

Az 1894-es térképen még Zátony – szigetnek hívták. A szigetre bevezető töltést 1905-ben építették meg és attól kezdve még szorosabban Penteléhez tartozott. Hajóállomása és révátkelője is épült Pentelének. Az 1940-es években a szigeten megépült futballpályák is a penteleiek szórakozási igényeit szolgálták. Egy időben Ifjúsági - sziget is volt az elnevezése. Az 1950-es években elkezdődött a városhoz tartozó sziget fejlesztése. Kikötő, halászcsárda, úttörőtábor, vízirendőrség, kemping, Rézrák Étterem, szabadstand épült itt, mind a város és lakóinak céljait szolgálva. Az új város építése mellett keveset foglalkoztak a régi település értékeivel. A Pentele Egyesület kezdeményezésének jeles képviselői szerint még most sem késő a sziget névváltoztatása.