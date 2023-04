Ismét fantasztikus sportcsemegét kínálnak a szervezők az ökölvívás és a küzdősportok szerelmeseinek. Április 29-én, szombaton 18 órától a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében felállított ringben több nemzet ökölvívója, K1-es sportolója méri majd össze tudását. A részletekről a rendezvény fő szervezőjét Kovács Richárdot a Richard Promo Sport tulajdonosát kérdeztük.

- Hasonló módon zajlik majd a küzdelem a korábbi gálához. Talán csak annyi a változás, hogy több K1-es összecsapást láthat a közönség. Természetesen ezúttal is szoríthatunk a bemutató mérkőzések és a profi boksz képviselőinek. Köztük az egyik nagy reménységnek is, Balogh Bálintnak, aki a saját csapatom profi versenyzője. Róla azt érdemes tudni, hogy tavaly óta erősíti a társaságot, és három profi mérkőzéséből mind a hármat megnyerte 66-67 kg-ban. Mindenféleképpen ezúttal is győzelmet várok tőle. A mezőnyben ott lesznek a hazai kiválóságok mellett Szerbiából, Svájcból, Romániából is ökölvívás és a küzdősport versenyzői. Bálint is szerb ellenféllel küzd majd. Úgy is mondhatjuk, nagy ütőerősséget képviselő, rutinos ellenféllel szemben fog állni a hazai technikás ökölvívás. A program a Richárd Promo Sport és a Rozman Team közös szervezése.