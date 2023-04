Mint azt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, több mint 502 millió forint működési és 425 millió forint fejlesztési támogatást szavazott meg múlt héten a megyei közgyűlés Rácalmás városának. Ebből valósul majd meg a Tóth Árpád utcában járda- és kerékpárút építése, a Tolsztoj utca út felújítása és csapadékvíz-elvezetése, a Panoráma közben útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés, továbbá a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáróinak cseréje. A közgyűlés elnöke megköszönte dr. Mészáros Lajosnak a térség településeiért végzett segítő tevékenységét és a rácalmási emberek munkáját.

Dr. Mészáros Lajos örömét fejezte ki, hogy Rácalmás, mint a térség egyik gyöngyszeme, ilyen jelentős forrást kapott a további fejlődéséhez. Köszönetet mondott a közgyűlésnek és dr. Molnár Krisztiánnak a munkájáért, valamint gratulált Rácalmásnak.

Schrick István polgármester ugyancsak köszönettel kezdte beszédét. Mint elmondta, a város fejlődése a most kapott támogatás segítségével töretlen lesz, és az év végéig biztosítva lesz a működése is, hiszen már több mint 5000 lakosa van Rácalmásnak. A polgármester kifejtette azt is, hogy bár nem az önkormányzat az iskola fenntartója, de a rácalmásiak nagyon fontosnak tartják a gyerekek helyzetét. Ráadásul az iskolában is nőtt a diákok létszáma, és a korszerű nyílászárók cseréjével teljes lesz az iskola-felújítási program. Ugyanakkor a további fejlesztési célokként megjelölt útfelújítások és a csapadékvíz-elvezetések olyan településrészeket érintenek, amelyek régen várnak már a korszerűsítésre.