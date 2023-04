A felnőttek vetélkedőin rendszeresen részt vevő csapatok ezúttal is kapva kaptak az alkalmon, és beneveztek erre a vidám délutáni programra. Merthogy bolondozásból bizony nem volt hiány: a négytagú csapatok különféle ügyességi és logikai feladatokban mérték össze erejüket, és ahogy máskor, ezúttal sem távozott senki üres kézzel. Persze az ajándékok tekintetében is a viccen volt a hangsúly, volt, aki például krumplihámozóval, színes hajgumival vagy ránctalanító tapasszal lett gazdagabb. A feladatok pedig amellett, hogy a legtöbb esetben ügyességet kívántak a versenyzőktől, mosolyt csaltak az arcokra. Szem nem maradt szárazon a nevetéstől, amikor a versenyzők lábuk között egy krumplit szorongatva rohantak egy vödör felé, majd guggolva pottyantották a zöldséget az edénybe. Szerencsekerék döntötte el egyébként, hogy egy-egy feladat mennyi pontot hozhat a csapatoknak, akik találós kérdésekben és nyelvtörő feladatokban is megmérettettek.

A vidám vetélkedő végén nem ok nélkül búcsúzott úgy az intézmény vezetője, hogy másnap már nem erről a humoros oldalukról mutatkoznak majd meg, ugyanis a vasárnapi bolondokháza szabadulószobás játék egészen más hangulatban zajlott. Erre is szép számmal jelentkeztek csapatok, és akik beneveztek, feszült, sőt, néha kicsit félelmetes helyzetekben találhatták magukat. A különböző szobákon, amelyek kórteremre emlékeztettek, fejtörők megoldásaival juthattak tovább a résztvevők, és szó szerint a pincétől a padlásig bejárták az MMK épületét. A dolgukat pedig nemcsak dr. Alzheimer és Bestia nővér nehezítette meg, hanem néhány elme­gyógy­intézeti lakó is. Azért a játék végén mindenki kaphatott orvosi igazolást arról, hogy nem szorul intézeti kezelésre.