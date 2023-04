Erről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számolt be egy közleményben a hónap elején. Mint írták, országos szinten mintegy 120 kilométeren, összesen több mint 41,4 milliárd forint értékben indultak újra az ősszel elkezdett teljeskörű burkolatfelújítások. Tájékoztatást kértünk a cég kommunikációs osztályától, hogy ezen, többségében hazai forrásból megvalósuló beruházások között vannak-e olyanok, amik a térségünkben zajlanak. A közútkezelő válaszlevélből kiderült, hogy Fejér vármegye területén jelenleg öt nagyobb beruházás zajlik.

Mór belterületén két szakasz felújítását folytatják, összesen 2,6 kilométer hosszan újul meg a burkolat, 542 millió forintból. A Seregélyes-Pákozd összekötő út 3,7 kilométeres szakaszának felújítását is folytatja a kivitelező, ez egy 626 millió forintos projekt. A Sárbogárd-Mezőszilas összekötő út 2,1 kilométeres szakaszának felújítását 368 millió forintból végzik. Ezen projektek munkaterületeit már tavaly átadták, a téli időszakot követően pedig márciustól, illetve áprilistól folytatják a kivitelezést.

A közútkezelő ismertette azt is, hogy már megtörtént a munkaterület átadás egy idei projekt tekintetében is: az Iváncsa-Pusztaszabolcs összekötő út 5,3 kilométeres szakaszát 824 millió forintból újítják fel. Erről már beszámoltunk mi is.

Az állami vállalatnál arról is érdeklődtünk, hogy milyen felújítási munkálatok előkészítésén dolgoznak. Ezzel kapcsolatban azt válaszolták, hogy a jövőbeni tervekről majd azok előrehaladtával tudnak bővebb tájékoztatást adni.